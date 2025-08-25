Slušaj vest

Jedna Amerikanka pronašla je pravo modno blago u lokalnoj second hand prodavnici, a kada je otkrila stvarnu vrednost komada koji je kupila – ostala je bez reči.

Haljina iz 1998. za cenu večere

Vanessa Li Nagel odlučila je da obeleži Nacionalni dan second hand kupovine, koji se u SAD-u slavi 17. avgusta, odlaskom u obližnju radnju polovne odeće. Pretražujući police i vešalice, ugledala je upečatljivu crnu haljinu – koja se ispostavila kao modni dragulj.

Radilo se o originalnoj Gucci haljini iz kolekcije proleće/leto 1998. godine, iza koje stoji dizajnerski potpis Toma Forda. Model karakterišu duboki izrez na leđima i kožne naramenice s kopčama na kojima je ugraviran Gucci logo.

Iako se danas na internetu vrednost ovog vintage modela procenjuje na oko 4.200 dolara, Vanessa ga je platila svega 25,99 dolara (oko 2.600 dinara) – prava „mala crna haljina“ koja je postala njen najvredniji second hand ulov.

TikTok snimak postao viralan

Oduševljena otkrićem, Vanessa je svoju priču podelila na TikToku, na profilu @mycuteassfinds, gde je snimak ubrzo postao viralan i do sada skupio skoro 100.000 pregleda.

Nagel je istakla da je ljubav prema second hand kupovini razvila još u detinjstvu, a u svojoj kolekciji već ima nekoliko vrednih komada, uključujući i Miu Miu haljinu u Barbie stilu i Balenciaga torbu.

Reakcije – od divljenja do šale

Komentari na mrežama bili su pretežno pozitivni. Jedan korisnik napisao je: „Kraljice, upravo si dobila modnu lutriju.“ Drugi su dodali: „Ovo je prava definicija lova na blago“ i „Savršena mala crna haljina.“

Iako su se pojedini šalili da se radi o „samo običnoj crnoj haljini“, većina je prepoznala koliko je zapravo vredan Vanessin second hand ulov.

