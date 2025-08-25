Slušaj vest

Kuvanje savršenog pirinčazavisi od tačnog odnosa vode i pirinča, vremena kuvanja i ispiranja zrna.

Za beli pirinač dugog zrna koristi se 500 ml vode na 200 g pirinča, a kuvanje traje 18-20 minuta. Pre toga pirinač treba dobro isprati tri puta kako bi se uklonio višak skroba i nečistoće.

Nakon kuvanja, ostavite ga poklopljenog još 5-10 minuta da se napari i postane rastresit.

pirinac.jpg
Pirinač treba dobro isprati Foto: Profimedia

Za kratko zrno i smeđi pirinač koriste se različiti odnosi vode i vremena kuvanja. Voda je u rezmeri 1:3, odnosno na jednu šolju pirinča ide tri šolje vode i kuva se od 30 do 50 minuta. .

Takođe, bolje je pripremiti malo više pirinča jer se eventualni višak može iskoristiti za druga jela.

