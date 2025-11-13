Slušaj vest

Priča Džesike Koks, koju je podelila za Travel + leisure, doprela je do ljudi širom sveta. Rođena bez ruku, Džesika je od malih nogu naučila da koristi stopala za sve aktivnosti koje drugi rade rukama - od pisanja, crtanja i kuvanja, do upravljanja tehnologijom i sportskih aktivnosti. Kada je imala 14 godina, odlučila je da odustane od proteza i potpuno prihvati svoje telo.

"Ako se rodite drugačiji, imate čistu tablu da osmislite svoj život", kaže ona.

Ta odluka je bila prekretnica. Odlučila je da živi autentično i pokaže da različitost nije prepreka. Njena strast prema putovanjima počela je još kada je imala osam godina. Tada je prvi put otišla na Filipine. Kako objašnjava, to je bio prvi susret sa drugačijim svetom koji je promenio njen život i probudio želju da istražuje svet.

Putovanja su joj omogućila da shvati koliko je perspektiva široka i koliko je važno otvoriti um za nova iskustva. Danas je Džesika govorila u 28 zemalja i putovala u još više. Svojim primerom želi da pokaže da kreativnost i upornost mogu da prevaziđu fizičke prepreke.

Najveći izazov za nju bio je letenje. Kao dete, komercijalni letovi izazivali su joj napetost i strah. Za mnoge ljude strah od letenja dolazi iz osećaja gubitka kontrole, dok je za Džesiku to bio strah od nepoznatog.

Međutim, kada je sa 21 godinom dobila priliku da poleti u malom avionu, shvatila je da je to šansa da prevaziđe strahove. Skinula je cipelu i upravljala avionom stopalom i tada je postala prva pilotkinja koja leti nogama.

"Kada prevaziđete strahove, dobijate sve što ste ikada želeli s druge strane", kaže Džesika.

Džesika sada radi na pionirskom projektu, izradi aviona kojim se upravlja isključivo nogama. Avion, nazvan The Impossible Airplane, razvija se kroz saradnju sa Experimental Aircraft Association i biće prvi takav eksperimentalni avion na svetu.

Njena neprofitna organizacija Rightfooted Foundation pomaže deci i odraslima rođenim bez ruku i sa drugim invaliditetima da steknu nezavisnost, samopouzdanje i osećaj moći. Programi organizacije uključuju praktične alate za svakodnevni život, trening za avijaciju, sport i kreativne aktivnosti.

Pored letenja, Džesika inspiriše ljude širom sveta svojim govorima i pričama o hrabrosti, prevazilaženju strahova i prihvatanju različitosti. Njena filozofija je jasna: "Suočite se sa strahovima i otvorite svet mogućnostima. Ako ja mogu da letim avion nogama, svi možemo da prevaziđemo prepreke koje nas zaustavljaju".

