Slušaj vest

Kada nemate puno vremena pravi izbor je receptza posno ludo testo.

Recept za testo koje vam donosimo možete da napravite bilo kog dana u nedelji i da ga čuvate u frižideru. Bez obzira na to što ga niste umesili neposredno pre stavljanja u rernu, ovo posno testo će biti meko i vazdušasto. Potrebno je samo da uveče odvojite željenu količinu i od nje napravite pecivo koje najviše volite.

Možete ga praviti sa običnom vodom iz česme, ali i sa kiselom jer će tad biti još vazdušastije.

Sastojci:

1 kg brašna tip 400

500 ml vode

40 g svežeg kvasca

4 kašičice šećera

2 kašičice soli

10 supenih kašika ulja

Testo možete praviti sa obično ili kiselom vodom Foto: Profimedia

Priprema:

U šerpicu sipajte 100 mililitara vode, pa je stavite na ringlu da se malo zagreje. Kad se voda smlači, skinite posudu sa ringle, dodajte izmrvljen kvasac, šećer i dve supene kašike brašna. Sve dobro razmutite i ostavite pet minuta na toplom mestu da se kvasac aktivira.

U veliku činiju ili vanglu sipajte preostalo brašno, dodajte aktivirani kvasac, ulje i so. Potom ulijte preostalu vodu koja je stajala na sobnoj temperaturi i energično mesite testo dok se svi sastojci lepo ne povežu. Ukoliko je posuda u koju ste sipali sastojke za testo mala, prebacite testo na pobrašnjenu radnu površinu kako biste imali više prostora za rad. Posle petnaestak minuta testo će biti spremno za upotrebu, prekinite da ga mesite kad osetite pod prstima da je elastično i mekano.

Ukoliko želite da odmah pravite kiflice, perece ili štapiće, odvojite potrebnu količinu testa, razvaljajte ga u željene oblike i spustite u tepsiju koju ste prethodno obložili pek-papirom da odstoji sat vremena - toliko će mu biti potrebno da naraste. Po želji, pecivo od ludog testa možete da pospete krupnom morskom solju, kimom, susamom, začinskim biljem.

Ako ste pripremili testo za naredne dane, premažite unutrašnjost činije uljem, vratite testo u činiju, prekrijte ga običnom kesom tako da nigde ne ulazi vazduh i stavite činiju u frižider. Važno je da pre svakog spremanja peciva od ovako pripremljenog testa ono odstoji sat vremena na sobnoj temperaturi kako bi moglo da naraste.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Recept za domaću pletenicu sa šećerom: