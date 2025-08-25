Slušaj vest

Dilara je simpatična Turkinja koja se pre nekoliko godina udala za Aleksandra i danas srećno živi u Bosni. Vesela i otvorena, brzo je osvojila srca pratilaca na društvenim mrežama, gde redovno deli priče o svom životu na Balkanu. Odlično govori naš jezik, pa svoja iskustva, kulturološke razlike i svakodnevne dogodovštine beleži upravo na njemu.

Na Instagramu je poznata kao @jedna.turkinja, a njen sadržaj prava je mešavina zanimljivih životnih situacija, šaljivih videa i korisnih saveta. Posebno mesto zauzimaju tradicionalni turski recepti, koje rado deli sa pratiocima. Jednom prilikom pokazala je kako se priprema prava turska kafa – onakva kakvu Turci najviše vole.

Kako se kuva prava turska kafa

"Izmerite vodu za jednu šoljicu i sipajte je u džezvu. Dodajte kašičicu kafe i kratko promešajte. Kuvajte dalje bez mešanja, a kada provri, skupite penu kašikom i prebacite je u šolju. Vratite džezvu na ringlu, sačekajte da ponovo proključa i zatim ostatak kafe sipajte preko pene", otkriva bosanska snajka.

Postupak se, kako ističe, razlikuje od našeg uobičajenog načina kuvanja, a rezultat je znatno jača i aromatičnija kafa.

Za Dilaru kafa nije samo napitak, već mali ritual koji spaja ljude. Upravo zato njen recept nije samo kulinarska tajna, već i simbol mosta između Turske i Balkana, kulture iz koje dolazi i one u kojoj danas živi.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Kako se pravilno kuva turska kafa: