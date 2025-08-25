Slušaj vest

Etel Kejterhem, najstarija osoba na svetu, proslavila je 116. rođendan. Rođena je 21. avgusta 1909. godine u Engleskoj, u vreme vladavine kralja Edvarda VII, a danas živi u domu za stare gde je uz porodicu proslavila rođendan. Preživela je brojne istorijske događaje, dva svetska rata, Hladni rat, pad Berlinskog zida i sve lične izazove koje je život postavio pred nju.

Otkrila tajnu dugog života

Tajna njenog dugog života, kako kaže, leži u tome da nikada nije ulazila u svađe.

Etel Kejterhem Foto: printscreen/youtube/NewsX World

"Nikada se ne svađam s ljudima, slušam i radim šta želim", izjavila je Etel iz svog staračkog doma jugozapadno od Londona.

Ova jednostavna filozofija života, koja se temelji na strpljenju i izbegavanju konflikata, pokazala se kao ključ njene dugovečnosti. Etel je istakla da je njen životni pristup bio miran, bez stresa i bespotrebnih nesuglasica, što je i njen recept za dug život.

Putovanja su bila deo njenog života

Rođena u Engleskoj, Etel je odrasla kao drugo najmlađe od osmoro braće i sestara. Putovanja su bila deo njenog života još od mladosti, pa je 1927. godine kada je imala 18 godina otišla u Indiju, gde je radila kao dadilja za britansku porodicu. Zadržala se tamo tri godine pre nego što se vratila u Englesku. Upoznala je svog budućeg muža Normana, britanskog vojnog oficira, 1931. godine, i zajedno su služili u Hong Kongu i Gibraltaru.

Etel Kejterhem Foto: printscreen/youtube/Global News Highlights

Imali su dve ćerke koje su odgajali u Ujedinjenom Kraljevstvu. Norman je preminuo 1976. godine, ali Etel je nastavila da, kako kaže uživa u životu. Ima troje unučadi i petoro praunučadi.

Ključ dugovečnosti - miran život

U svom staračkom domu "Hallmark Lakeview Luxury Care Home" u Kamberliju, Etel je obeležila još jedan neverovatan jubilej.

U objavi na društvenim mrežama, objavljene su fotografije sa njenog prošlog rođendana na kojima ona nosi tiaru sa brojem "115" dok seče tortu. Iako je postala simbol mudrosti i snage, ona i dalje veruje da je miran život ključ za dugovečnost.

Za svoj 115. rođendan primila je čestitku od kralja Čarlsa IIIza to što je dostigla tu "izuzetnu etapu". Do gotovo stote godine vozila je kola i jako dugo je igrala bridž. Preživela je i infekciju kovida 2020. godine.

Za BBC je 2020. godine izjavila da je "sve u životu prihvatala kako dolazi, i dobro i loše". Dodala je: "Slušam, a onda Uradim ono što želim.".

Etel Kejterhem Foto: printscreen/youtube/Mark 1333

Proslavila 116. rođendan sa porodicom

Portparol doma za stare izjavio je:

- Etel i njena porodica veoma su zahvalni na svim ljubaznim porukama i interesovanju koje je pokazano povodom njenog 116. rođendana. Etel je ponovo odlučila da ne daje intervjue, već da dan provede mirno sa porodicom, kako bi ga uživala u svom tempu. Kralj je možda jedini izuzetak, što je i razumljivo. Još jednom, hvala na dobrim željama za ovaj poseban dan.

