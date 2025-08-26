Slušaj vest

Kada je Amerikanka Aselin Šmit sletela u Beograd, priznaje da je bila uplašena i sumnjičava. Neobično ljubazni ljudi delovali su joj kao da imaju skrivene namere, a svaki osmeh doživljavala je kao upozorenje. Međutim, samo nekoliko dana kasnije, sve se promenilo – iz Srbije je ponela priču koju, kako kaže, nikada neće zaboraviti.

Na svom TikTok profilu otvoreno je priznala da ju je srpska gostoljubivost razoružala i da je u Beogradu prvi put u životu osetila koliko lepo može biti kada si stranac u zemlji koju ne poznaješ.

Noć u Beogradu koja joj je promenila mišljenje

„Četiri je ujutru, upravo sam pojela jedan od najboljih pomfrita u životu iz jednog fest fuda i razgovarala s gospodinom od pedesetak godina. Ispričao mi je ceo svoj život – kako je igrao fudbal, živeo u Grčkoj više od dve decenije... Iako je dan počeo loše, završio se nezaboravno. Shvatila sam da su Srbi jedni od najljubaznijih ljudi koje sam ikada upoznala. Ako se ikada zapitate da li da posetite Srbiju – odgovor je da, obavezno!“, ispričala je Amerikanka.

„Muškarci su ovde potpuno drugačiji“

Posebno je oduševljena ponašanjem muškaraca. Kako kaže, u Beogradu je doživela pažnju i poštovanje kakvo u Americi nikada nije osetila.

„Otvaraju mi vrata, pomažu oko torbi, puštaju me da uđem u red ispred njih... Čak su se sinoć prepirali ko će da mi plati piće, a ja sam samo sedela sama. Ostala sam bez reči. Posle ovoga ne znam kako ću moći da se vratim kući i izlazim sa Amerikancima. Ovako nešto tamo jednostavno ne postoji“, rekla je ona u videu.

Od nepoverenja do divljenja

Aselin priznaje da je po dolasku reagovala neprijatno kada joj je jedan muškarac na aerodromu ponudio pomoć sa koferima.

„Pomislila sam da želi da me opljačka i grubo sam ga odbila. Danas mi je žao zbog toga, jer shvatam da je samo bio ljubazan. Ovde su muškarci zaista džentlmeni – i to je deo njihove kulture. To obožavam!“, iskrena je bila Amerikanka.

