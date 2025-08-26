Slušaj vest

Zgodni i harizmatični Turčin Furkan Erdogan postao je prava internet senzacija, naročito na Instagramu i TikToku. Njegova popularnost eksplodirala je nakon što je otpevao čuvenu pesmu „Ona to zna“ Dragana Kojića Kebe, hit koji je pre više od decenije har'o domaćom scenom.

Ovog puta, numeru je publici „vratio“ stranac – i to na način koji je raspametio žene širom regiona, a posebno dame iz Srbije.

Osmeh, glas i šarm – kombinacija koja osvaja

Ubrzo je osvojio srca publike svojim šarmom, glasom i neodoljivim osmehom. Njegov video iz automobila, gde zapeva Kebu i pri tom pleše i tapše u ritmu, postao je viralan.

Iako mu srpski nije maternji jezik, Furkan je bez greške pogodio i taktove i reči, što je dodatno oduševilo gledaoce.

Ovaj markantni crnomanjasti influenser ima više od 700.000 pratilaca na TikToku, a nakon ovog nastupa broj obožavateljki samo raste.

Dame iz Srbije odlepile za Furkanom

Komentari ispod njegovog videa prepuni su komplimenata. Mnoge žene ističu da ne samo da odlično peva, već i izgleda „kao san“.

„Nadam se da je Keba video ovo savršenstvo“, napisala je jedna korisnica, dok druga dodaje: „Blago majci koja ga je rodila“. Treća poručuje: „Peva kao da mu je srpski maternji jezik“, dok je četvrta kratko i jasno napisala: „Dooobar“.

