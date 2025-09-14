Slušaj vest

Dok neki posežu za filerima i botoksom, poznata šminkerka i stručnjak za anti-age negu Kat Džejms (51) tvrdi da postoji prirodan način da smanjite bore – i to za samo minut dnevno.

Gua sha masaža umesto filera

Kat, koja radi sa brojnim poznatim ličnostima, smatra da preterano ubrizgavanje filera i botoksamože da naruši prirodan izgled lica. Umesto toga, ona preporučuje gua sha tehniku – tradicionalni kineski metod masaže lica specijalnim kamenim alatom.

Ova tehnika poboljšava cirkulaciju, smanjuje natečenost i podstiče limfnu drenažu. Limfa je bistra tečnost koja se skuplja u tkivima i može da izazove oticanje i stvaranje izraženih linija na licu, naročito kako godine prolaze i limfni sistem postaje manje efikasan.

"Suština je da limfu ne uklanjamo, već oslobađamo", objašnjava Kat.

Kako se radi masaža?

Laganim pokretima gua sha kamen se postavlja pored nosa i spušta niz nazolabijalnu liniju.

Nakon što razbijete limfu spolja, Kat savetuje da pređete i na unutrašnju masažu – blagim pokretima masirajte unutrašnju stranu usne, tačno na mestu gde se formira nazolabijalna bora.

"Može biti pomalo neprijatno u početku jer morate da uđete dublje u tkivo, ali taj osećaj nestane i rezultat je neverovatan", kaže Kat.

Ova tehnika, prema njenim rečima, oslobađa napetost iz lica i omogućava da se bore ublaže i zaglade. „Probajte da ovo radite tri puta nedeljno i primetićete značajnu razliku u glatkoći i dubini bora.“

Zašto izbegavati filere na ovom delu lica?

Kat upozorava da filer u nazolabijalnim borama često daje suprotan efekat:

- zbog stalnih pokreta usana i izraza lica, filer se brzo pomera,

- može da dovede do asimetrije,

- prevelika količina filera stvara neprirodan, "naduven" izgled.

"Ovo područje lica je previše aktivno i nikada ne izgleda dobro kada se popuni filerom", istakla je šminkerka.

Umesto toga, ona savetuje prirodne metode poput masaže, koje ne samo da pomažu u lepšem izgledu, već i vraćaju licu svežinu i opuštenost.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

VIDEO: Masaža lica protiv bora: