Slušaj vest

Na TikToku se nedavno oglasila Julija iz Ujedinjenog Kraljevstva, koja je podelila insajderske savete svoje bliske prijateljice - vlasnice restorana. Njena poruka je jasna: neka jela su pravo leglo bakterija, a vi ih nesvesno plaćate skuplje nego što vredi.

"Specijalitet kuće" često znači - ostaci od juče

Prva stavka koju je istakla jeste ono što mnogi smatraju primamljivim - specijalne ponude. Iza tog imena često se kriju sastojci koji moraju hitno da se potroše.

- Prekriva se sosom i ukrasima, a zapravo plaćate mnogo novca za jučerašnje ostatke, navela je Julija, prenoseći reči svoje prijateljice.

Školjke - samo ako je restoran uz more

Jedna od najvećih zabluda gostiju jeste da se školjke mogu jesti svuda.

Školjke naručujte samo ako ste u restoranu pored mora Foto: Profimedia

- Ako restoran nije pored obale, školjke jednostavno preskočite, savetuje vlasnica. Razlog? Rizik od trovanja raste višestruko ako morski plodovi ne stignu sveži.

Na red je došao i led. U prometnim barovima mašine za led se retko čiste, a to je, tvrde insajderi, raj za bakterije.

- Mislite da pijete osvežavajući koktel, a zapravo gutate sve ono što se nataložilo u mašini.

Piletina - najveća zamka švedskog stola

Piletina je oduvek na lošem glasu. Nedovoljno pečena izaziva salmonelu, a čak i kad je pravilno termički obrađena, ako satima stoji na toplom švedskom stolu, postaje idealno tle za bakterije.

- Ne možete ih videti, ali ćete ih osetiti nekoliko sati kasnije, upozorava vlasnica.

Julijin video pregledan je gotovo 400.000 puta, a komentari su podeljeni. Neki su se složili:

- Nikada ne naručujte sa menija specijalnih ponuda, to je hrana koju su hteli da bace.

- Nikada ne naručujte ribu ponedeljkom - nema sveže isporuke, jedete ostatke.

Drugi, pak, tvrde da "specijalne ponude" mogu biti kreativna jela mladih kuvara, koji žele da pokažu svoje umeće, a ne način da restoran prikrije ostatke.

VIDEO: Boško Obradović otvorio svoj restoran u kojem radi i kao konobar: