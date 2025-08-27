Slušaj vest

Ljutenica je jedno od onih jela koje miriše na domaću kuhinju, tradiciju i ljubav prema jednostavnom načinu pripreme hrane.

Svestranost ovog specijaliteta je u tome što se lako može prilagoditi vašem ukusu, dodajući više ili manje ljutine. Zbog toga, receptza ljutenicu možete prilagoditi svom ukusu.

Sastojci za ljutenicu:

2,5 kg paradajza

6 ljutih papričica

2,5 kg paprike

2 čena belog luka

1 veza peršuna

1 list svežeg celera

250 ml ulja

250 ml sirćeta

3 kašike šećera

3 kašike soli

biber po ukusu

Ljutenica Foto: Printscreen/Youtube/Ольга Матвей

Priprema ljutenice:

Paradajz operite, zasecite na dnu u obliku krsta i stavite u činiju. U šerpu stavite vodu da se kuva, pa kad bude gotova, sklonite sa ringle i ubacite paradajz. Posle toga, kada se blanšira, skinite mu kožu i isecite ga na četvrtine i izblendajte.

Papriku operite, očistite od semenki, pa je isecite na kockice, a isto uradite i sa ljutim paprikama.

Sve sastojke stavite u keramičku posudu da se lepo krčka, pa dodajte im sitno iseckan beli luk, peršun, celer, sirće, so, biber, šećer i ulje. Promešajte sve, poklopite i stavite da se krčka oko sedam sati. Posle tog vremena, gotovu ljutenicu sipajte u sterilisane tegle.

VIDEO: Kako da vam zimnica dugo traje: