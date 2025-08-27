Ljutenica za ozbiljne gurmane: Recept za jednostavnu pripremu zimskog specijaliteta!
Ljutenica je jedno od onih jela koje miriše na domaću kuhinju, tradiciju i ljubav prema jednostavnom načinu pripreme hrane.
Svestranost ovog specijaliteta je u tome što se lako može prilagoditi vašem ukusu, dodajući više ili manje ljutine. Zbog toga, receptza ljutenicu možete prilagoditi svom ukusu.
Sastojci za ljutenicu:
2,5 kg paradajza
6 ljutih papričica
2,5 kg paprike
2 čena belog luka
1 veza peršuna
1 list svežeg celera
250 ml ulja
250 ml sirćeta
3 kašike šećera
3 kašike soli
biber po ukusu
Priprema ljutenice:
Paradajz operite, zasecite na dnu u obliku krsta i stavite u činiju. U šerpu stavite vodu da se kuva, pa kad bude gotova, sklonite sa ringle i ubacite paradajz. Posle toga, kada se blanšira, skinite mu kožu i isecite ga na četvrtine i izblendajte.
Papriku operite, očistite od semenki, pa je isecite na kockice, a isto uradite i sa ljutim paprikama.
Sve sastojke stavite u keramičku posudu da se lepo krčka, pa dodajte im sitno iseckan beli luk, peršun, celer, sirće, so, biber, šećer i ulje. Promešajte sve, poklopite i stavite da se krčka oko sedam sati. Posle tog vremena, gotovu ljutenicu sipajte u sterilisane tegle.
(Kurir.rs/Ona.rs)
