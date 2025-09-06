Slušaj vest

Sunce, suvoća i česta zalivanja mogu učiniti da tlo postane tvrdo i neprozračno, što korenju onemogućava dovoljan dotok kiseonika i ravnomerno raspoređivanje vlage.

Srećom, postoji nekoliko jednostavnih trikova kojima možete “oživeti” zemlju i vratiti biljkama vitalnost. Donosimo pet praktičnih saveta koji će pomoći vašim ljubimcima da se oporave.

1. Otpustite gornji sloj tla viljuškom ili štapićem

Tokom leta, tlo u saksiji često postane čvrsto i zbijeno. Površinski sloj možete nežno provetriti drvenim štapićem, plastičnom viljuškom ili čak ražnjićem – zabodite ga nekoliko centimetara i lagano promešajte. To stvara male kanale kroz koje voda i vazduh lakše dopiru do korena. Vodite računa da ne idete preduboko kako ne biste oštetili korenje.

2. Natopite saksiju vodom da tlo ravnomerno upije vlagu

Ako primetite da voda samo klizi po površini tla, verovatno imate tzv. hidrofobni supstrat. U tom slučaju, stavite celu saksiju u veću posudu s vodom i ostavite je 15–30 minuta dok prestanu izlaziti mehurići vazduha. Tlo će se potpuno natopiti i omekšati. Nakon toga pustite da višak vode iscuri kroz rupice na dnu saksije.

Uklanjanjem tankog gornjeg sloja i dodavanjem svežeg supstrata za cveće, zemlja postaje prozračnija Foto: Shutterstock

3. Dodajte sloj svežeg supstrata

Tokom leta hranljive materije iz tla se ispiru, a tlo gubi strukturu. Uklanjanjem tankog gornjeg sloja (oko 2 cm) i dodavanjem svežeg, laganog supstrata za cveće, zemlja postaje prozračnija i bogatija hranljivim sastojcima. Ovaj jednostavan trik osvežava biljku bez potrebe za presađivanjem cele saksije i odmah joj daje življi izgled.

4. Poboljšajte tlo dodatkom perlita ili kokosovih vlakana

Za dugoročno prozračnije tlo, u gornji sloj zemlje možete umešati malo perlita, vermikulita ili kokosovih vlakana. Ovi dodaci stvaraju vazdušne džepove i sprečavaju da se zemlja ponovo stvrdne. Posebno su korisni za balkonske biljke koje su tokom leta često zalivane – tlo ostaje lagano, a korenje bolje diše.

5. Pravilno proveravajte vlagu i zalivajte

Ništa od ovoga neće imati efekta ako se biljke nastave pogrešno zalivati. Pre nego što zalijete, proverite vlagu prstom: ako je zemlja suva samo na površini, nemojte odmah dodavati vodu. Bolje je retko, ali temeljno zalivanje, nego često i plitko – jer plitko zalivanje dodatno zbijа gornji sloj tla. Pravilo za saksije glasi: neka se zemlja između zalivanja lagano osuši, a zatim je dobro natopite.

VIDEO: Kako se presađuje cveće: