Salata od crvenih paprika sa belim lukom jedna je od glavnih na jesenjoj i zimskoj trpezi, a gotovo da nema čoveka u Srbiji koji može da odoli tradicionalnim belolučenim paprikama.

Ova salata idealno se slaže uz roštilj, ali i pečenje.

Sastojci:

10 velikih crvenih pečenih paprika

oko 250 ml. vode

glavica belog luka

pola veze peršuna

puna kašičica soli

6 kašika sirćeta

12 kašika ulja

paprika se tradicionalno peče sa šporetu Foto: Mitar gavric / Panthermedia / Profimedia

Priprema:

Paprike oprati pa ispeći na roštilju ili u rerni, a radi lakšeg ljuštenja vrele ih odmah ubacite u kesu ili dublju posudu sa poklopcem. Izvaditi paprike, odložiti u najlonsku kesu ili dublji sud i poklopiti.

Kada se ohlade, paprike oljuštiti, dobro iscediti pa staviti u činiju za serviranje.

Sitno iseckani beli luk i peršun staviti na paprike, a u drugu posudu sipati sirće, ulje, vodu i so i dobro promućkati. Preliv staviti preko paprika i sve promešati.

Činiju sa paprikama prekriti i ostaviti u frižideru oko 2-3 sata da se dobro ohladi, ali i da paprike upiju beli luk

(Kurir.rs/Informer)

