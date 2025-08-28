Slušaj vest

Salata od crvenih paprika sa belim lukom jedna je od glavnih na jesenjoj i zimskoj trpezi, a gotovo da nema čoveka u Srbiji koji može da odoli tradicionalnim belolučenim paprikama.

Ova salata idealno se slaže uz roštilj, ali i pečenje.

Sastojci:
10 velikih crvenih pečenih paprika
oko 250 ml. vode
glavica belog luka
pola veze peršuna
puna kašičica soli
6 kašika sirćeta
12 kašika ulja

paprika se tradicionalno peče sa šporetu
paprika se tradicionalno peče sa šporetu Foto: Mitar gavric / Panthermedia / Profimedia

Priprema:
Paprike oprati pa ispeći na roštilju ili u rerni, a radi lakšeg ljuštenja vrele ih odmah ubacite u kesu ili dublju posudu sa poklopcem. Izvaditi paprike, odložiti u najlonsku kesu ili dublji sud i poklopiti.

Kada se ohlade, paprike oljuštiti, dobro iscediti pa staviti u činiju za serviranje.

Sitno iseckani beli luk i peršun staviti na paprike, a u drugu posudu sipati sirće, ulje, vodu i so i dobro promućkati. Preliv staviti preko paprika i sve promešati.

Činiju sa paprikama prekriti i ostaviti u frižideru oko 2-3 sata da se dobro ohladi, ali i da paprike upiju beli luk

(Kurir.rs/Informer)

