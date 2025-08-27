Da je sudbina htela drugačije, pevačica Alija danas bi imala 46 godina. Vest o njenoj tragičnoj i iznenadnoj smrti 25. avgusta 2001. godine potresla je ceo svet. Alija Hoton je tada imala samo 22 godine i bila na samom vrhuncu uspona svoje muzičke karijere. Zvali su je princezom R&B-ja i kraljicom urbanog popa.

Presudnu ulogu u njenom životu imao je planetarno popularni muzičar R. Keli, danas najpoznatiji po optužbama i presudi za intimno zlostavljanje maloletnica. Osuđen je na 30 godina zatvora zbog vođenja lanca prostitucije i reketiranja. Kasnije se pokazalo da je Alija bila jedna od njegovih prvih žrtava, iako je njihova priča tada predstavljena kao romantična veza, koja je i tada izazivala osude javnosti.

1/4 Vidi galeriju Pevačica Alija Foto: DOUG KANTER / AFP / Profimedia, Kathy Hutchins / Zuma Press / Profimedia

Njih dvoje upoznao je njen ujak, Kelijev menadžer Beri Hankerson, kada je Alija imala samo 12 godina, a Keli 24. On je imao ogroman uticaj na njen muzički početak, a napisao je i producirao njen prvi album "Age Ain't Nothing but a Number". Ubrzo su krenule glasine da su u vezi, a prema navodima, čak su se i venčali kada je ona imala 15, a on 27 godina.

Magazin "Vibe" objavio je bračni sertifikat na kojem je pisalo da su Alija i Keli sklopili brak 31. avgusta 1994. u Čikagu. Iako su pokušali da ga sakriju, njena porodica je ubrzo saznala i bila besna. Zahtevali su poništenje, na šta je Alija pristala već u oktobru iste godine. Navodno su se rastali 1995. godine, a o njihovom odnosu se kasnije govorilo samo kroz nagađanja. Više od deset godina kasnije, Keli je odbio da komentariše njihov brak, navodeći da to nikada neće učiniti iz poštovanja prema njenoj porodici.

Alija Foto: Chris DELMAS / AFP / Profimedia

Nakon poništenja braka, Alija je prekinula svaki kontakt s njim, i privatni i poslovni, a 1997. godine pokušala je da potpuno ukloni dokumenta o njihovom braku. To se dešavalo upravo u periodu kada je Keli završio na sudu zbog tužbe Tifani Hokins, koja je tvrdila da je s njim imala odnose dok je bila maloletna.

Tragedija koja je zauvek prekinula njen život dogodila se samo dva meseca nakon izlaska njenog poslednjeg albuma. Posle snimanja spota za pesmu "Rock the Boat" na Bahamima, sa ekipom se ukrcala u mali dvomotorni avion "Cessna 402" kako bi se ranije vratili na Floridu. Avion je bio preopterećen i nosio je 320 kilograma više od dozvoljenog, a u njemu je bilo i više putnika nego što je model predviđao. Pilot je imao problema s pokretanjem motora, ali je ipak poletao. Samo nekoliko sekundi kasnije, avion se srušio i zapalio 60 metara od piste.

Alija i svih osam članova ekipe poginuli su na mestu nesreće. Obdukcija je pokazala da je imala ozbiljne opekotine, povrede glave i slabije srce, a zaključak lekara bio je da bi, i da je preživela pad, oporavak bio gotovo nemoguć.

Sahranjena je 31. avgusta 2001. godine u Njujorku. Na privatnoj ceremoniji prisustvovalo je oko 800 ožalošćenih, među kojima su bili Misi Eliot, Timbaland, Gledis Najt, Lil' Kim i Šon Kombs (Paf Dedi). Na kraju sahrane puštena su 22 bela goluba – jedan za svaku godinu njenog kratkog života.

VIDEO: Pevačica otišla u Grčku pa se neprijatno iznenadila