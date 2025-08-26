Slušaj vest

Planiranje venčanja može da bude pravi izazov, a troškovi često dosegnu vrtoglave iznose. Jedna iskusna organizatorka venčanja podelila je savete kako mladenci mogu da uštede novac na svoj poseban dan izbegavanjem uobičajenih grešaka.

Hejli Evans ističe da su pokloni za goste često prvi nepotreban trošak na kom bi mladenci mogli da uštede. Iako se mnogima čini da su mali darovi lep gest, istina je da ih većina gostiju ni ne primeti, piše New York Post.

pozivnica za venčanje
Foto: Myron Standret / Alamy / Profimedia

Nepotrebni troškovi za mladence

"To je uvek bacanje novca. Ti pokloni često ostanu na stolu, niko ih ne uzima i na kraju završe u smeću. Bolje je taj novac usmeriti u nešto korisnije ili humanitarno", rekla je stručnjakinja za venčanja.

Još jedna stavka na koju mnogi nepotrebno troše jeste nadogradnja pića, posebno kada se odluče da zamene proseko šampanjcem.

šampanjac
Šampanjac je često bespotrebno trošenje novca na venčanjima Foto: Profimedia

"Niko, osim možda stručnjaka, neće primetiti tu razliku. Čak i ako se flaša posebno istakne u prostoru, većini gostiju to jednostavno nije važno, barem ne onoliko koliko je vama", objasnila je Evans.

S obzirom na to da šampanjac može da udvostruči budžet za piće, izbor proseka može da uštedi stotine, čak i hiljade evra.

šampanjac
Obezbedite proseko umesto šampanjca Foto: Profimedia

Ako ste se zabrinuli zbog cene otvorenog bara na vašem venčanju, Evans preporučuje da umesto toga odaberete koktel po izboru kako ne biste dozvolili gostima da isprazne ceo šank.

Što se tiče hrane, savetuje da se umesto bezbroj jela i kasnih obroka ponudi pažljivo odabran, sezonski meni koji može da bude jednako raskošan kao i pet jela.

mladenci
Foto: Profimedia

Jedna od najčešćih grešaka prilikom organizacije venčanja je impulsivno trošenje na razne sitnice koje, iako naizgled bezazlene, znatno opterete budžet.

"Uvek dobro razmislite i prespavajte pre nego što kupite nešto što vam zapravo ne treba. Takvi nepotrebni troškovi često završe u smeću. S pažljivim planiranjem, teško da možete da pogrešite", napomenula je organizatorka venčanja.

svadba
Foto: Profimedia

Za one koji su tek na početku planiranja, Evans naglašava važnost temeljnog istraživanja, posebno kada je reč o odabiru lokacije ili angažovanju organizatora venčanja.

"Čitajte recenzije, tražite ponude i uporedite cene", poručila je i dodala: "Nemojte ništa da rezervišete samo zato što vam se sviđa kako izgleda na Instagramu. Organizatori se često smatraju luksuzom, ali istina je da mogu da vam uštede novac – sprečavanjem skupih grešaka, pregovorima s dobavljačima i pojednostavljivanjem celog procesa".

(Kurir.rs/ New York Post)

