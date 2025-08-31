Slušaj vest

Alfredo pasta sa piletinom je jedno od onih jela koje osvaja i izgledom i ukusom. Klasični Alfredo sos, napravljen od putera i parmezana, najčešće se kombinuje sa fetućini testeninom, a dodatak sočnih komadića piletine pretvara ovo jelo u kompletan, zasitan obrok. Najbolje od svega? Priprema je brza, laka i ne zahteva napredno kulinarsko znanje, pa je idealna i za početnike.

Alfredo pasta važi za jedno od najpopularnijih italijanskih jela Foto: Shutterstock

Sastojci su lako dostupni:

250 grama testenine

450 grama pilećih prsa

so, biber, ulje

2 čena sitno iseckanog ili izgnječenog belog luka

šolja neutralne pavlake

8 kašika putera

1 šolja izrendanog parmezana

peršun za serviranje

Priprema izgleda ovako:

Skuvajte testeninu po uobičajenoj proceduri. Pre nego što je procedite, sačuvajte pola šolje vode u kojoj se kuvala – može zatrebati kasnije za razređivanje sosa. Pileća prsa dobro posušite papirnim ubrusom, pa ih začinite solju i biberom.

Alfredo pasta oduševiće vas svojim kremastim ukusom Foto: Shutterstock

U većem tiganju zagrejte malo ulja na srednje jakoj vatri. Dodajte piletinu i pržite je 5–7 minuta sa svake strane dok ne dobije zlatnu boju. Tokom prženja ubacite i kašiku putera kako bi meso bilo još sočnije. Kada je gotovo, ostavite nekoliko minuta da se odmori, pa je isecite na manje komade.

U istom tiganju, rastopite preostalih 7 kašika putera. Dodajte sitno seckani ili izrendani beli luk i kratko propržite – dovoljno je 30 sekundi do minut, samo dok ne zamiriše. Zatim pripremite Alfredo sos: umešajte pavlaku za kuvanje, izrendani parmezan, prstohvat soli i bibera. Krčkajte nekoliko minuta (3–4), mešajući. Ako vam se učini da je sos pregust, dodajte malo vode od testenine koju ste ranije sačuvali – to će mu dati savršenu kremastu teksturu.

Dodajte skuvanu testeninu direktno u sos i lagano promešajte dok se sve ne sjedini. Servirajte pastu u tanjire, preko stavite komadiće piletine, a po želji dodatno pospite parmezanom, sveže mlevenim biberom i seckanim peršunom za dekoraciju i još bogatiji ukus.

