Velika kašika može poslužiti kao osnovna mera - u nju stane oko 15 ml tečnosti ili približno od 10 do 12 grama brašna.

Čajna kašika sadrži oko 5 ml, dok standardna kuhinjska šolja ima kapacitet od oko 240 ml. Ako recept zahteva pola šolje, možete to da izmerite kao polovinu obične šolje za kafu.

Za one koji nemaju vagu, postoje praktične smernice: jedna šaka brašna, otprilike, odgovara polovini šolje, dok su dve pune šake približno jedna puna šolja.

Prosečna banana teži oko 120 grama, jabuka oko 150, dok jedno srednje jaje ima masu između 50 i 60 grama. Maslac se takođe može meriti kašikama - jedna velika kašika sadrži približno 15 grama.

Bitno je da u toku pripreme jela koristite isti pribor za merenje svih sastojaka u jednom receptu. Tako ćete održati proporcije i postići uravnotežen rezultat.

Ako niste sigurni u količinu, sastojke dodajte postepeno i prilagođavajte ih teksturi - posebno kada je reč o brašnu ili tečnosti.

Kod pripreme testa važno je da se oslonite i na sam osećaj: ako je testo previše lepljivo, dodajte još malo brašna, a ako je suvo i mrvi se, dodajte kašiku tečnosti poput vode, mleka ili ulja.

