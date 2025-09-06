Slušaj vest

Lili Filips, 24-godišnja Britanka koja se proslavila na platformi OnlyFans, izazvala je buru reakcija nakon što je u dokumentarcu izjavila da je imala odnose sa više od 1.000 muškaraca. Njeno priznanje izazvalo je snažne emocije, naročito kod njenih roditelja, koji su prvi put otvoreno govorili o bolu i sramoti koju osećaju zbog ćerkinog životnog puta.

Porodična drama pred kamerama

U okviru BBC-jevog dokumentarca „Stacey Dooley Sleeps Over“, novinarka Stejsi Duli prisustvovala je razgovoru između Lili i njenih roditelja – oca Lindzija (59) i majke Eme. Iako su znali da im se ćerka bavi sadržajem za odrasle, tek su vremenom shvatili koliko je sve to otišlo daleko.

- Mislio sam da je to samo poziranje u bikiniju i donjem vešu, rekao je njen otac, a majka se nadovezala: - Kada je tek počela, nismo želeli da je odbacimo, jer smo hteli da zadržimo odnos sa ćerkom. Ali kad je otišla korak dalje, tada smo rekli "ne, ne".

- Ako postoji bilo šta što bismo mogli da uradimo da promeni profesiju, uradili bismo to preko noći. Ako je problem novac – prodaćemo kuću. Samo da prestaneš, Lili - rekao je otac Lindzi a čuvši njegove reči Lili je napustila prostoriju uz komentar: - Ne želim da budem pred kamerama, treba mi trenutak.

Iz privilegovanog detinjstva u svet kontroverzi

Zanimljivo je da Lili nije odrasla u siromaštvu. Naprotiv, dolazi iz imućne porodice – otac je imao uspešan biznis, porodica je živela u luksuznoj kući u mestu Denbi, a ona je pohađala privatne škole. U detinjstvu je putovala na egzotične destinacije i vozila se u skupim automobilima kao što su Porše i Rendž Rover.

Tokom studija nutricionizma u Šefildu, usred pandemije, Lili je odlučila da pokrene svoj profil na OnlyFans-u. Već u prvom mesecu zaradila je 2.000 funti.

Lili Filips sa roditeljima Foto: Printscreen/Facebook/VT

- Već sam se zabavljala sa momcima bez da dobijam išta, pa sam pomislila zašto ne bih to naplaćivala? - objasnila je Lili koja danas ima više od 36.000 pretplatnika, a njena mesečna zarada premašuje 300.000 funti. Kupila je kuću u Derbiju, ulaže u nekretnine u Londonu i izgradila je portfolio vredan miliona.

Rekordi koji šokiraju

Najviše pažnje privukla je snimkom u kojem tvrdi da je u jednom danu bila sa 100 muškaraca, što joj je donelo ogroman publicitet i finansijski dobitak. Najavila je i novi, još šokantniji plan – da pokuša da postavi rekord sa čak 1.000 partnera.

Na pitanje da li bi ikada napustila ovu industriju, Lili je odgovorila: - Ne mogu da zamislim šta bih drugo radila. Ovo mi daje smisao i razlog da ustanem ujutru. Ne vidim to kao nešto degradirajuće.

Cena slave i lične borbe

Uprkos finansijskom uspehu, Lili priznaje da je pod velikim pritiskom.

- Ljudi zovu moje roditelje i žele mi smrt. To je užasno, otkrila je Lili i istakla da se ipak oseća osnaženo i da veruje u svoju odluku.

- Imam 23 godine, plaćam svoj stan, zarađujem dobro i ponosna sam na to, zaključila je.

