Ovo stanje nastaje kao posledica nesklada između čulnih informacija koje mozak prima iz različitih izvora. Unutrašnje uho, zaduženo za ravnotežu, registruje pokret, dok oči, usmerene na statičan enterijer vozila, šalju signal da se telo ne kreće. Taj senzorski sukob može dovesti do niza simptoma, uključujući vrtoglavicu, mučninu, hladan znoj i u težim slučajevima – povraćanje.

Prirodne metode protiv mučnine i vrtoglavice u vožnji

Kinetozu ne mora da uništi vaše planove za putovanje. Iako postoji mnogo lekova, postoji i niz efikasnih prirodnih metoda koje mogu sprečiti ili ublažiti ove tegobe.

Đumbir kao saveznik protiv mučnine

S vekovima korišćen u tradicionalnoj medicini, đumbir je jedan od najistraživanijih i najučinkovitijih prirodnih lekova za mučninu. Njegova snaga leži u aktivnim jedinjenjima, poput gingerola, koji deluju direktno na digestivni sistem.

Naučne studije pokazale su da đumbir pomaže u smirivanju gastrointestinalnog trakta, sprečava abnormalne kontrakcije želuca koje izazivaju osećaj mučnine i može uticati na serotoninske receptore u mozgu, dodatno smanjujući signale nelagodnosti.

Za najbolji efekat preporučuje se konzumirati đumbir 30 do 60 minuta pre polaska. Možete pojesti komadić svežeg đumbira, popiti čaj od sveže naribanog korena ili uzeti kapsule sa sušenim ekstraktom. Tokom putovanja, olakšanje mogu pružiti i bombone ili kandirani đumbir, ali je važno proveriti da li sadrže pravi ekstrakt, a ne samo aromu.

Ishrana protiv nelagodnosti

Ono što jedete pre i tokom putovanja ima ključnu ulogu u sprečavanju mučnine. Izbegavajte tešku, masnu, začinjenu ili kiselu hranu jer pun stomak može pogoršati simptome. Sa druge strane, ni putovanje na prazan stomak nije preporučljivo.

Najbolji izbor su lagani, lako svarljivi obroci ili grickalice bogate proteinima, poput suvih krekerića, pereca ili badema. Neki ljudi pronalaze olakšanje u maslinama, koje sadrže tanine – jedinjenja koja smanjuju prekomerno lučenje pljuvačke, čest rani znak mučnine.

Može pomoći i limun – njegova snažna aroma stimuliše limbički sistem i ublažava mučninu, a sisanje kriške limuna podstiče varenje. Zelene jabuke su takođe popularan izbor, verovatno zbog visokog udela pektiina koji pomaže u smirivanju želuca.

Dodatne strategije za ugodnije putovanje

Osim ishrane, nekoliko jednostavnih prilagođavanja u ponašanju može značajno doprineti ugodnijem putovanju. Izbor pravog mesta je presudan: u automobilu sedite na mestu suvozača, u avionu izaberite sedište iznad krila, a na brodu se smestite u centralni deo donje palube gde su pokreti najmanje izraženi. Fokusirajte pogled na fiksnu tačku u daljini, poput horizonta. To pomaže mozgu da uskladi vizuelne informacije sa osećajem kretanja.

Izbegavajte čitanje, gledanje filmova ili korišćenje mobilnog telefona jer to pojačava senzorski sukob. Osigurajte dotok svežeg vazduha i izbegavajte jake mirise. Akupresura takođe može pomoći – blagi pritisak na tačku Neiguan (P6), smeštenu na unutrašnjoj strani podlaktice, otprilike tri prsta ispod zgloba, može ublažiti mučninu. Pokušajte se omesti prijatnom muzikom ili razgovorom.

