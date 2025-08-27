Slušaj vest

Masne mrlje na odeći jedan su od najtvrdokornijih problema sa kojima se susrećemo u svakodnevnom životu. Ove mrlje često ne nestaju običnim pranjem i mogu dugoročno oštetiti tkaninu. Njihovo uklanjanje zahteva pažnju, pravilnu tehniku i često korišćenje specijalizovanih sredstava jer, ako se ne tretiraju na vreme, masne mrlje mogu postati gotovo nemoguće ukloniti.

Ipak, umesto da svoj odevni predmet bacite u zadnji deo fioke i izvadite ga samo kada vam zatreba pidžama, postoje načini kako da osvežite odeću i uklonite sve masne mrlje.

Stručnjaci iz Plumbworlda otkrili su jedan kuhinjski sastojak koji može gotovo trenutno rešiti problem. „Masne mrlje su česte, ali dobra vest je da ih jednostavan, bezbedan proizvod poput kukuruznog skroba često može ukloniti ako se brzo reaguje. Pristupačan je, netoksičan i vrlo jednostavan za korišćenje kod kuće“, objasnili su.

Kukuruzni skrob Foto: Profimedia

Kukuruzni skrob, ili kukuruzno brašno, fini je praškasti skrob dobijen iz kukuruza, a masne mrlje uklanja tako što izvlači ulje iz vlakana tkanine. Za razliku od izbeljivača ili specijalizovanih deterdženata, ne menja boju odeće i blag je prema većini materijala, piše Daily Express.

Mrlje od ulja su posebno tvrdokorne jer je ulje obično hidrofobno. Zbog toga ih je standardnim deterdžentima prilično teško ukloniti, posebno ako su se mrlje već stvrdnule.

"Što pre tretirate mrlju, veća je verovatnoća potpunog uklanjanja. Kukuruzni skrob deluje brzo upijajući višak ulja pre nego što se dalje proširi“, rekli su stručnjaci. Počnite upijanjem viška ulja papirnim ubrusom, ali nemojte trljati. Zatim mrlju pospite obilnim slojem kukuruznog skroba i potpuno je prekrijte.



