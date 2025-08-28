Slušaj vest

Ako ste muškarac pred ženidbom i želite ženu koja je prirodna, poslušna i spremna da gradski život zameni seoskim – onda je Goranka pravi izbor, tvrde pojedini mladoženje iz Srbije.

Upravo takav stav izazvao je buru komentara nakon što je na TikToku osvanuo snimak braka Slađana Nikolića iz Sirinićke župe na Kosovu i Metohiji i njegove mlade supruge Fide Nuriši iz Dragaša, opštine Gora.

Njih dvoje su gostovali u jednoj emisiji pre par godina gde su govorili o svom braku i upoznavanju.

"Upoznali smo se preko prijatelja iz Albanije. Videli smo se jednom i uzeli smo se", rekla je stidljivo Fida.

Između supružnika je velika razlika u godinama - čak 20, budući da su u momentu davanja intervjua imali 48 i 28 godina. Međutim, Slađan je otkrio da im to nije bio problem.

"Svideli smo se ja njoj i ona meni. Ona je malo mlađa od mene, ali nije bilo problema jer je pristala da dođe u mojoj kući. Svideo sam se njenoj rodbini - tastu i tašti. I eto - uzeli smo se", rekao je Slađan.

"Naše devojke vole da uživaju, a Goranke rade poljoprivredu"

U viralnom videu, Slađan je otvoreno govorio o razlikama između Srpkinja i devojaka sa Gore:

"Možda je mala razlika među devojkama, jer su naše devojke malo više... kako da kažem, vole da uživaju i sve to, a ove dragaške se malo više bave poljoprivredom. Tamo su navikle na takav život. Međutim, kada dođu i vide kako se ovde živi, biće im drugačije, ali zbog mehanizacije i svega, ovde im je život lakši."

Njegova supruga Fida, koja se među 20 svojih sunarodnica udala u Sirinićku župu, priznala je da joj je sve u početku bilo neobično, ali da nije požalila svoju odluku:

"Čudno je, drugo je selo. Kad sam došla, gledam, tamo je drugačije, ovde drugačije. Ali nisam požalila što sam došla."

Lavina reakcija žena iz Srbije

Međutim, reči njenog muža izazvale su oštre reakcije među Srpkinjama na društvenim mrežama. Brojne žene su u komentarima istakle da Slađan zapravo nije tražio partnerku, već poslušnog radnika.

Neki od najglasnijih komentara bili su:

„Ovaj je tražio roba, a ne ženu, zato nije mogao da oženi našu.”

„Bolje biti srećno samac nego sluga i truli radnik nekom uz opasku ‘da te nisam uzeo, niko drugi ne bi’.”

„Nisi tražio ženu, nego slobodnu radnicu.”

„Jezivo.”

„Bila je robinja, ostala je robinja.”

