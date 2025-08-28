Slušaj vest

Prvi dani vrtićaili škole za mnoge su mališane stresni, ali petogodišnja Lia imala je doček kakav se samo može poželeti. Njen jedanaestogodišnji brat Ijan otpratio ju je do učionice u pratnji svojih prijatelja, formirajući tako pravi mali zaštitnički odred oko mlađe sestre.

Dirljivi trenutak snimila je njihova majka Džazmin Lopez i objavila na TikToku, a video je u kratkom roku postao viralan s više od 3.3 miliona pregleda, topeći srca ljudi širom sveta.

Mešavina zaštitničke ljubavi, bratsko-sestrinske povezanosti i malenih ručica koje se čvrsto drže stvorila je prizor koji je nemoguće pogledati bez osmeha. U samo nekoliko sekundi Ijan i njegovi prijatelji pretvorili su tremu prvog dana u osećaj sigurnosti i radosti. Jedna je korisnica to savršeno sažela: "Ima svoju pratnju. Pomerite se, princeza je stigla".

Lopez je za Newsweek izjavila: "Otopilo mi je majčinsko srce i učinilo me vrlo ponosnom na moju decu, posebno na mog starijeg sina".

Reakcije preplavile internet

Gledatelji nisu mogli da sakriju oduševljenje, a komentari su preplavili objavu. Mnogi su primetili zaštitničku energiju Ijana i njegovih prijatelja, upoređujući ih sa VIP pratnjom.

"Pomerite se! Pomerite se! VIP prolazi", "On (brat) to još ne zna, ali to je njegov posao dok ne završi školu", "Kao da ima svoje preslatko obezbeđenje", "Kako ju je samo i zagrlio. Bravo, mama!", "Ovako to izgleda kad su dečaci dobro vaspitani", neki su od komentara.

VIDEO: Brat sa drugarima otpratio sestru u vrtić: