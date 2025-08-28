Slušaj vest

Kada pogledamo horoskop za jesen 2025, jasno je da će za četiri znaka ovaj period posebno obećavati puno ljubavi. Nije važno radi li se o romantičnim vezama, prijateljstvima ili ljubavi prema sebi – ovo je idealno vreme za gledanje romantičnih komedija i planiranje prijatnih večeri u krugu najbližih.

Odakle dolaze sve ove nežne i zlatne emocije? Kada Sunce uđe u znak Device, a zatim u Vagu, obavija nas energijom ravnoteže i harmonije. Zbog toga možete iznenada osetiti snažnu potrebu da više pažnje posvetite svojim odnosima. Četiri znaka osetiće ovo posebno intenzivno – a ako ste među njima, pred vama je istinski romantična jesen!

Jesen 2025. posvećena dubokim osećanjima

Za sve ovo „krive“ su planete Mars i Venera. Njihova romantična i strastvena energija dodatno se pojačava tokom jeseni, kada borave u znaku Vage. Možda ćete želeti da slušate ljubavne pesme ili čitate provokativne knjige, ali ovo nije period za kratkotrajne avanture ili noćne romanse. Ovo je vreme prave, velike ljubavi.

Pored toga, pomračenje Sunca 21. septembra može dodatno pojačati sve ove pozitivne energije. Ovo važi za sve znakove, ali za četiri od njih, jesen će biti posebno romantična.

Vaga

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Drage Vage, upravo je vaša zasluga što je ova jesen ispunjena romantičnom i strastvenom energijom. Na početku sezone Sunce prolazi kroz vaš znak, zajedno sa Marsom i Venerom – planetama ljubavi i strasti. Nakon toga dolazi mlad mesec u vašem znaku, koji pomaže da se oslobodite starih tereta i osetite novu lakoću, posebno u ljubavi.

Ekvinocijum takođe donosi dodatnu harmoniju. Ovo je povoljan period da se s novom energijom posvetite svojim željama. Šta zaista želite? Vage, pred vama su važna životna pitanja i prilika da ponovo otkrijete ljubav prema sebi. U narednim nedeljama razmislite o svojim željama i napravite plan – i on može postati stvarnost. Ljubav, bilo prema sebi ili novoj osobi, pratiće vas, Vage, kroz ovu jesen.

Strelac

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Ova sezona pomračenja posebno snažno utiče na Strelčeve. Krajem septembra energija će biti toliko intenzivna da će vam možda biti teško da je pratite. U početku može biti teško odlučiti kojim putem krenuti, ali ubrzo će sve postati jasno: radite ono što volite.

Nikada nećete biti zaista srećni ako trošite vreme i energiju na ljude ili stvari koje ne volite srcem. Ove jeseni Strelčevi će doživeti različite oblike ljubavi, važno je samo obratiti pažnju na energiju koju žele da primaju i koga ili šta žele da vole zauzvrat.

Vodolija

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Za Vodolije nova sezona počinje u harmoniji. Kada u oktobru Pluton bude prolazio kroz vaš znak, postojeće veze izlaze u prvi plan – upravo o njima treba brinuti sada. Pluton daje snagu da donesete odluke: da li u ove odnose treba ulagati više ili manje energije?

Bez obzira na odluku, biće nagrađena: što više ljubavi dajete, više ćete i primiti. Ovo se odnosi kako na romantične, tako i na prijateljske veze. Uživajte u dugim večerima smeha i razgovora, filmskim maratonima i dopisivanju do kasno u noć. Možda čak shvatite da prijateljstva mogu biti jednako ispunjena kao i romanse. Ovu jesen zapamtićete dugo.

Ribe

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Listovi opadaju, a Ribe ponovo mogu otvoriti svoju jesenju “tablu inspiracije” na Pinterestu. Ove sezone je vreme za berbu jabuka, rezbarenje bundeva i gledanje romantičnih komedija sa šoljom toplog kakaa u ruci.

Vaša jesenja lista zadataka postepeno se ostvaruje, a možda ni ne primetite kako ljubav tiho ulazi u vaše srce dok obavljate svaku aktivnost. Ako ste već u vezi, ona sada može preći na novi nivo. Sve same Ribe mogu očekivati više prijatnih prilika za zagrljaje. Onaj barista vam se upravo nasmejao? Ne oklevajte i pozovite ga na sastanak – sve čemu se sada posvetite ima mnogo veće šanse da se ostvari.

