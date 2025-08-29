Donosimo vam recept za gulaš koji će obožavati cela porodica:
Stari srpski recept za gulaš: Ručak koji će cela porodica obožavati, meso se topi u ustima!
Gulašje odlična stvar ako vam je potrebno jelo za više dana. Možete da ga poslužite uz pire, pirinač ili testeninu.
Donosimo vam receptza gulaš koji će obožavati cela porodica:
Sastojci:
- 750 g mesa (najbolje je koristiti junetinu ili meso za gulaš)
- 2 glavice crnog luka (sitno iseckane)
- 2 čena belog luka (sitno iseckana)
- 2-3 kašike svinjske masti ili ulja
- 2 kašike slatke crvene paprike u prahu
- 1 kašičica ljute crvene paprike u prahu (opciono)
- 2 paradajza (ili 1 kašika paradajz pirea)
- 2 crvene paprike (iseckane na kolutove)
- so, biber, po ukusu
- 1 lovorov list
- 1 - 2 šolje goveđeg bujona (ili vode)
- svež peršun za dekoraciju
Priprema:
- Isecite meso na kockice, posolite i pobiberite. U velikom loncu, na srednje jakoj vatri, zagrrjte svinjsku mast ili ulje.
- Dodajte iseckani crni luk i dinstajte ga dok ne postane staklast. Dodajte beli luk i dinstajte još nekoliko minuta, dok ne zamiriše.
- Zatim dodajte komade mesa u lonac i propržite ih sa svih strana dok ne postanu smeđi.
- Dodajte crvenu papriku u prahu i ljutu papriku i dobro promešajte kako bi se začini ravnomerno rasporedili po mesu.
- Sipajte sok od paradajza i pustite da se krčka oko pet minuta.
- Dodajte iseckane paradajze (ili paradajz pire) i lovorov list. Mešajte nekoliko minuta dok paradajz ne omekša.
Sada dodajte iseckane crvene paprike i dobro promešajte, može i bez paprike.
- Postepeno sipajte goveđi bujon (ili vodu) dok prekrije sve sastojke. Dodajte so i biber po ukusu.
- Smanjite temperaturu i poklopite lonac. Kuvajte gulaš oko 1,5 do 2 sata, povremeno mešajući, dok meso i povrće ne omekšaju i gulaš ne postane gust.
- Kada gulaš bude gotov, poslužite ga toplog, ukrašenog svežim peršunom.
