Najvažniji događaj septembra 2025. je jesenja ravnodnevnica, tačka balansa između prošlosti i budućnosti. Oprostite se od svega što je izgubilo smisao kako biste otvorili put za novu energiju, ideje i mogućnosti.

Evo šta svaki znak kineskog horoskopa može da očekuje u septembru 2025:

PACOV

1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

U septembru ne tražite od sebe previše, posebno na poslu. Možda vam nedostaje energije i motivacije za velike projekte, pa se posvetite pripremama za nešto veće ili sređivanju starih obaveza. Biće korisno da pohađate kurseve ili naučite nešto novo, to će vam pomoći kada se suočite sa novim izazovima i prilikama.

BIVO

1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Početak jeseni donosi uspeh onima koji započinju nešto novo ili otvaraju sopstveni posao. Ne obazirite se na sitne neprijatnosti, zadržite pozitivan stav. Vodite računa da stres s posla ne iskaljujete na voljenima. Obratite pažnju na partnerske odnose i učinite da vaš dom bude tiha i sigurna luka.

TIGAR

1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Ako želite da testirate svoje granice, sada je pravo vreme. Promene na poslu, preseljenje ili putovanja doneće vam uspeh. Moguće je da ćete snositi odgovornost za tuđe greške. Vodite računa o ishrani i uzimajte vitamine jer stres može da oslabi imunitet. Mogući su sukobi s bliskima, ali sve zavisi od vaše smirenosti i sposobnosti da razgovarate o teškim temama.

ZEC

1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

Iako posla neće biti mnogo, finansijska situacija biće stabilna. Slobodno vreme iskoristite da naučite nove veštine. Ovakva prilika neće se skoro ponoviti. Druga opcija je dodatna zarada, a novac možete da uložite u sebe i svoje želje. Samo pažljivo isplanirajte budžet, jer je ovog meseca planiranje presudno.

ZMAJ

1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

Septembar vam donosi mnogo posla i zanimljivih zadataka. Biće teško pronaći vreme za odmor, pa vodite računa o zdravlju. Ne zanemarujte san da ne biste doživeli iscrpljenost. Ni u porodici neće biti mirno, trudite se da izbegavate svađe i sitne nesuglasice jer mogu da utiču i na vaše raspoloženje i na finansije.

ZMIJA

1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Očekuju vas i nagli usponi i iznenadni padovi, posebno u finansijama. Budite pažljivi s troškovima. Na poslu se držite svojih zadataka i ne mešajte se u tuđe intrige. U ljubavi ne obećavajte ono što ne možete da ispunite i ne preuveličavajte svoje vrline, to može da vam naškodi.

KONJ

1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

Početak jeseni biće povoljan. Na poslu će vaši talenti biti primećeni i cenjeni, a pažnja u rukovanju novcem uvećaće uštede. Odlično vreme za nova romantična poznanstva, ali ako ste zauzeti, izbegavajte flert, naročito na poslu. Čak i bezazlena avantura može da ostavi posledice.

KOZA

1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Ne žurite da se preopteretite poslom, u ovom mesecu ga neće biti previše. Posvetite se dugoročnim ciljevima, projektima i sopstvenom razvoju. Ako tražite ljubav, možete da sretnete posebnu osobu, ali nemojte odmah da otvarate srce. Postoji rizik od odbijanja. Dajte odnosu vremena da se prirodno razvija.

MAJMUN

1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

Septembar vam donosi obećavajuće prilike. Možete da upoznate uticajnu osobu koja će promeniti vaš život. Na poslu ćete možda imati više obaveza nego inače, pa će stres biti jači. Budite skromni i ne hvalite se. Ovo je pravo vreme da se oprostite od starih i usvojite nove korisne navike.

PETAO

1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

Bićete manje opterećeni poslom nego obično, pa ćete moći da se posvetite sebi i planiranju budućnosti. Nalazite se na pragu promena, pa počnite da štedite. U ljubavi budite obazrivi, ne žurite sa ozbiljnim vezama, ograničite se na neobavezne susrete. Gledajte da ponos ne ugrozi postojeću vezu.

PAS

1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

Ovog meseca budite posebno oprezni. Izbegavajte negativne ljude, a veće troškove ili nove projekte odložite za oktobar. Na poslu možete da dobijete nove zadatke koji će dugoročno doprineti vašoj karijeri. Trudite se da postupate racionalno i da smanjite tuđi uticaj na svoj privatni život.

SVINJA

1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Septembar je odličan mesec za karijeru. Preuzmite inicijativu jer ćete imati podršku uticajne osobe iz rukovodstva. Mogu da se pojave pravne komplikacije, ali finansijska situacija ostaće stabilna. Velike troškove ipak izbegavajte i fokusirajte se na štednju. Dobro vreme i za ljubavne veze i putovanja u dvoje.

