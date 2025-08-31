Slušaj vest

Medicinska sestra Džulija Evans iz Kanade proživela je gotovo neverovatno iskustvo koje ju je zamalo koštalo života. Tokom rutinskog dana na poslu, doživela je anafilaktički šok – nakon što je stajala pored buketa ljiljana. Njeno telo reagovalo je burno, a posledice su bile šokantne: njeno srce je na trenutak "eksplodiralo" od lekova koje je primila.

Ova nesvakidašnja priča iz 2018. godine ponovo je isplivala u javnost kada je Džulija gostovala u podkastu voditelja Džefa Marea, gde je podelila potresne detalje događaja koji je zauvek promenio njen život.

Alergija koja se nije mogla predvideti

Na dan incidenta, Džulija je obavljala redovne dužnosti u bolnici. Nije ni slutila da će kontakt sa cvetom, koji se često viđa na bolničkim pultovima – ljiljanom – pokrenuti lanac reakcija koje će je dovesti na ivicu smrti.

- Moje srce je eksplodiralo... bilo je toliko lekova u meni da je jednostavno stalo. Koža mi je iz plave prešla u sivu, boju smrti, i bila sam potpuno beživotna, ispričala je Džulija tokom intervjua.

Sve je krenulo plavičastom nijansom

Kako je opisala, sve je počelo neobično – teško disanje i promene boje kože bile su prvi znakovi da nešto nije u redu.

- Već sam počela da dobijam plavičastu boju, rekla je, prisećajući se trenutka kada su joj disajni putevi počeli da se zatvaraju. Ubrzo je usledio anafilaktički šok, ozbiljna alergijska reakcija koja može biti fatalna ako se ne reaguje odmah.

Kolege su reagovale brzo – odvele su je u prostoriju za osoblje, gde je jedan od lekara ubrizgao adrenalin.

Lek koji je trebalo da pomogne – dodatno je pogoršao situaciju

Međutim, u tom ključnom trenutku došlo je do greške. Umesto da stabilizuje stanje, doza adrenalina je – u kombinaciji s ostalim lekovima koje je Džulija već imala u organizmu – izazvala preopterećenje srca. To je, kako je kasnije opisala, dovelo do toga da joj srce bukvalno „eksplodira“ – naravno, ne u fizičkom smislu, već funkcionalno prestane da kuca.

Srećom, zahvaljujući brzoj reakciji medicinskog osoblja i dodatnim intervencijama, Džulija je preživela. Njeno telo se polako oporavilo, ali trauma je ostala.

Život posle smrti: Džulijin pogled na iskustvo

Nakon svega, Džulija je svesna koliko je bila blizu smrti. Iako nije prva osoba koja je prošla kroz tzv. iskustvo bliske smrti, njena priča ostaje upečatljiva zbog neobičnog uzroka i drastične reakcije tela na alergene i lekove.

Njeno svedočenje izazvalo je veliko interesovanje, a mnogi slušaoci podkasta Džefa Marea komentarisali su koliko je važno prepoznati alergije na vreme – čak i kada deluju bezopasno kao polen iz buketa.

