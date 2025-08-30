Slušaj vest

Poznato je da su Jovanka i Josip Broz Tito gajili veliku strast prema hrani – nisu bili samo državnički par, već i pravi gurmani. Njihova ljubav prema tradicionalnim jelima ostala je upamćena kroz razne priče, a jedno od njih je i slatki kupus sa mesom i krompirom – jelo koje i danas budi nostalgična sećanja.

Bivša prva dama Jugoslavije, Jovanka Broz, naročito je volela razna pečenja, ali je često birala i jednostavnija, domaća jela puna ukusa. Slatki kupus sa mesom bio je jedno od njenih omiljenih jela, a u kombinaciji s krompirom – prava gozba. Danas ovaj recept možete lako pripremiti i kod kuće, jer dozvoljava prilagođavanje sastojaka prema sopstvenom ukusu, što ga čini idealnim i za porodični ručak i za slavlje.

Slatki kupus bio je jedno od omiljenih jela Tita i Jovanke Foto: Dejan Krsmanovic / Alamy / Profimedia

Sastojci:

1 veća glavica kupusa

Oko 1 kg junećeg buta

2 manja crna luka

1 paprika

200 g krompira

2-3 paradajza

Zelen za supu, 1 veza

2 lovorova lista

Malo belog vina

Peršun

Priprema:

Meso isecite na veće komade i rasporedite ga u dublju šerpu koju ste prethodno lagano podmazali uljem. Preko mesa složite grubo seckani kupus, crni luk isečen na krupnije komade, papriku i krompir. Dodajte iseckani paradajz po želji, zatim sipajte malo belog vina i pospite svežim peršunom. Posolite i pobiberite po ukusu, a zatim dodajte još malo peršuna i jedan lovorov list. Sipajte toliko vode da svi sastojci budu prekriveni, pa poklopite šerpu. Ostavite da se jelo krčka na niskoj temperaturi oko dva sata, kako bi meso i povrće omekšali, a ukusi se lepo proželi.

