Poznato je da su Jovanka i Josip Broz Tito gajili veliku strast prema hrani – nisu bili samo državnički par, već i pravi gurmani. Njihova ljubav prema tradicionalnim jelima ostala je upamćena kroz razne priče, a jedno od njih je i slatki kupus sa mesom i krompirom – jelo koje i danas budi nostalgična sećanja.

Bivša prva dama Jugoslavije, Jovanka Broz, naročito je volela razna pečenja, ali je često birala i jednostavnija, domaća jela puna ukusa. Slatki kupus sa mesom bio je jedno od njenih omiljenih jela, a u kombinaciji s krompirom – prava gozba. Danas ovaj recept možete lako pripremiti i kod kuće, jer dozvoljava prilagođavanje sastojaka prema sopstvenom ukusu, što ga čini idealnim i za porodični ručak i za slavlje.

Slatki kupus u loncu polupokriven poklopcem
Slatki kupus bio je jedno od omiljenih jela Tita i Jovanke Foto: Dejan Krsmanovic / Alamy / Profimedia

Sastojci: 

  • 1 veća glavica kupusa
  • Oko 1 kg junećeg buta
  • 2 manja crna luka
  • 1 paprika
  • 200 g krompira
  • 2-3 paradajza
  • Zelen za supu, 1 veza
  • 2 lovorova lista
  • Malo belog vina
  • Peršun
Slatki kupus sa mesom u zemljanoj posudi
Slatki kupus bio je jedno od omiljenih jela Tita i Jovanke Foto: Porfimedia

Priprema:

Meso isecite na veće komade i rasporedite ga u dublju šerpu koju ste prethodno lagano podmazali uljem. Preko mesa složite grubo seckani kupus, crni luk isečen na krupnije komade, papriku i krompir. Dodajte iseckani paradajz po želji, zatim sipajte malo belog vina i pospite svežim peršunom. Posolite i pobiberite po ukusu, a zatim dodajte još malo peršuna i jedan lovorov list. Sipajte toliko vode da svi sastojci budu prekriveni, pa poklopite šerpu. Ostavite da se jelo krčka na niskoj temperaturi oko dva sata, kako bi meso i povrće omekšali, a ukusi se lepo proželi.

