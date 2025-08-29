Sara je kupila kuću sa suprugom, a onda shvatila da ih truje buđ

Sara (28) iz Sjedinjenih Američkih Država prošle godine je zajedno sa suprugom kupila potpuno nameštenu kuću. U početku je sve delovalo idealno – uselili su se u novi dom, bez potrebe za dodatnim uređivanjem. Međutim, već nekoliko dana nakon useljenja, Sara je počela da oseća ozbiljne zdravstvene tegobe.

Prvi znaci problema: zapušenost, sinusi, otoci

- Bila sam stalno zapušena i dobila sam hronične infekcije sinusa, izjavila je Sara za Newsweek.

Ubrzo su se pojavile i dodatne smetnje – posebno oko očiju. Kapci su joj bili nadraženi, crveni i natečeni, što je pokazala u jednom od svojih videa na TikToku.

Zatekli su nameštenu kuću – i sakrivenu opasnost

U TikTok objavi, Sara objašnjava kako je kuća bila potpuno opremljena kada su je kupili:

- Samo su se pokupili i otišli. Ostavili su sve svoje stvari ovde, rekla je pokazujući tragove crvenila oko očiju, poput modrica.

Nekoliko meseci kasnije, dok je čistila i pomerala noćni stočić koji su prethodni vlasnici ostavili, pronašla je medicinsku dokumentaciju – upravo od prethodnih vlasnika.

Buđ svuda oko nje – i u svemu

Nakon dalje istrage i testiranja, Sara je došla do poražavajućih saznanja: njen dom je pun toksične buđi.

- Sanacija je u toku, ali je skupa, invazivna i razorna. Morali smo da bacimo većinu naših stvari jer buđ prodire u porozne materijale, objasnila je u videu, a komentari su se nizali.

"Oni su znali. Stari vlasnici su znali. Zato su i ostavili sve iza sebe," glasio je jedan od komentara.

Sara je za Njuzvik potvrdila da veruje kako su prethodni vlasnici bili svesni problema – i to duže vreme.

Sumnje potvrđene: bivši vlasnik imao slične simptome

Kako je navela, bivši vlasnik je tokom tri godine boravka u istoj kući imao ozbiljne probleme sa očima, koji su doveli do oštećenja vida i sinusa. To se poklopilo sa njenim putovanjima – tokom kojih su se simptomi povlačili.

- Kada sam otišla u Kankun i Telurajd, tegobe su nestajale. Po povratku kući – vraćale su se. Tada sam znala da je izvor problema upravo dom, objasnila je.

Zvanična potvrda: „Kuća nije za stanovanje“

Jedna od Sari bliskih prijateljica pokrenula je GoFundMe kampanju kako bi prikupili novac za testiranje životne sredine. Rezultati su bili alarmantni:

- Moj dom me truje već godinu dana. Buđ je bila na svakom spratu, rekla je Sara, pokazujući posledice na svom licu.

Zvanični izveštaji potvrdili su da kuća nije pogodna za život. Koncentracija određenih vrsta buđi bila je toliko visoka da je postala opasna po zdravlje. Problematične površine su svuda: podrum, spavaće sobe, kupatila, kuhinja – čak i izolacija.

- Moja kuća izgleda tako čisto, tako lepo, potpuno bezazleno. A zapravo, tako lako možete kupiti dom pun buđi, a da to uopšte ne primetite, poručila je.

Posledice koje se ne vide odmah

Kako je objasnila, njena svakodnevica bila je kontaminirana – radila je od kuće, vežbala u podrumu, spavala, tuširala se, prala veš – sve u prostorijama zaraženim buđi.

- Skoro svaki segment mog života bio je u dodiru s njom. Čak su i moji psi bili izloženi, dodala je.

