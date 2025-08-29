Slušaj vest

Septembardonosi naglašene planete u Devici koje usmerava pažnju na detalje, obračune i sitne korekcije koje mogu doneti veću finansijsku stabilnost na duži rok. Pomračenja ukazuju da će neki znakovi morati da preispitaju način trošenja i odnos prema dugovima, dok će drugi dobiti priliku da se poprave finansijski.

Septembar nudi mogućnost da se napravi red u finansijskomsmilu, ali i da se pronađu nove šanse za zaradu – naročito za one koji su spremni da prihvate promene.

Ovan

Ovan

Septembar vam donosi priliku da sredite finansije i napravite nove planove. Mogući su dodatni prihodi kroz privremene poslove ili saradnje. Ipak, pazite na troškove jer ćete želeti da trošite više nego što realno možete.

Bik

Bik

Novac dolazi kroz trud i strpljenje. U ovom mesecu možete da dobijete zasluženu nagradu za raniji rad ili neku povišicu. Troškovi oko doma i porodice mogu da vam porastu, ali neće ugroziti stabilnost.

Blizanci

Blizanci

Očekujte povećanu komunikaciju i dogovore koji mogu doneti zaradu. Septembar vam nudi priliku da uđete u nove projekte, ali budite pažljivi sa obećanjima drugih ljudi. Moguć je neplaniran prihod od strane poznanika.

Rak

Rak

Finansije će vam biti stabilne, ali i dalje ćete osećati potrebu da štedite. Moguć je dodatni priliv kroz porodične poslove ili nekretnine. Nemojte previše novca da pozajmljujete drugima, jer ćete pare teško vratiti.

Lav

Lav

Ovo je mesec kada možete dobiti veće priznanje i time i finansijsku nagradu. Novac može doći kroz poslove vezane za javnost ili kreativnost. Obratite pažnju na troškove oko putovanja ili luksuza.

Devica

Devica

Finansijski napredak dolazi polako, ali sigurno. Mogući su neočekivani dobici kroz saradnje ili završetak projekata. Ovo je dobar period da ulažete u edukaciju koja će kasnije doneti veću zaradu.

Vaga

Vaga

Moguće su oscilacije u finansijama – jednog trenutka ćete imati više, a već sledećeg ćete morati da štedite. Dobro je da izbegavate rizična ulaganja. Pomoć od partnera ili prijatelja može stabilizovati vaše finansijsko stanje.

Škorpija

Škorpija

Septembar donosi šansu za veće finansijske pomake. Možete sklopiti dugoročan posao ili ostvariti zaradu kroz timski rad. Pazite samo da ne trošite na stvari koje vam trenutno nisu potrebne.

Strelac

Strelac

Novac dolazi kroz posao i priznanje nadređenih. Moguće su povišice ili bonusi. Ipak, troškovi oko svakodnevnih obaveza mogu se povećati. Uložite deo zarade u nešto praktično.

Jarac

Jarac

Finansije su pod uticajem novih prilika. Moguće je da ćete dobiti ponudu iz inostranstva ili priliku za dodatnu zaradu kroz stručno znanje. Troškovi oko putovanja ili učenja su mogući, ali isplativi.

Vodolija

Vodolija

U ovom mesecu moguća je naplata dugova ili povraćaj novca koje ste ranije pozajmili. Finansije će biti umerenije, ali ćete imati priliku da postavite stabilnije temelje za dalje. Pazite na nepotrebne online kupovine.

Ribe

Ribe

Finansije su u fokusu kroz partnerstva. Možete dobiti podršku ili zajednički prihod sa partnerom. Ipak, budite oprezni sa ugovorima i obavezama. Septembar vam donosi priliku da napravite dugoročni plan štednje.

