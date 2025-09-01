Slušaj vest

Osnovala je kozmetičku liniju Rhode, koju je nedavno prodala kompanji Elf Beauty za čak milijardu dolara, a njeni tutorijali za negu lica verovatno su najpopularniji na TikToku i Instagramu.

Međutim, iako obožava da proba nove proizvode, Hejli Biber i te kako spada u žene koje rado prave "uradi sama" maske, a drži se proverenog recepta – maske od meda i jajeta!

Kada su je pitali kako postiže svoj prepoznatljivi sjaj, ona je priznala da iza toga ne stoji nikakva skupa krema ili serum već jednostavna domaća maska koju pravi sama.

– Ovo će zvučati ludo, ali obećavam da će pomoći. Uzmete jaje, razbijete ga, dodate malo meda, umutite i to držite na licu dok se ne osuši, a onda isperete – rekla je Hejli jednom prilikom.

Maska za lice od jajeta i meda je prirodni tretman za blistavu kožu

U svetu prirodne nege kože, maska od jajeta i meda jedna je od najpoznatijih i najčešće korišćenih kombinacija. Iako nema dovoljno naučnih dokaza da ovakva maska može da zameni dermatološke tretmane, mnogi ljubitelji prirodne kozmetike veruju da upravo ova dva sastojka zajedno donose vidljive rezultate.

Kako jaje utiče na kožu? Belance navodno ima efekat liftinga jer čini kožu zategnutijom i glatkom, a jaje sadrži i proteine koji, makar površinski, mogu doprineti svežini. U žumancetu se nalazi mnogo masti i vitamina, pa se veruje da hrani i omekšava kožu, naročito ako je suva.

Kako med utiče na kožu? Med je prirodni humektans, što znači da zadržava vlažnost u koži. Pored toga, poznat je po svojim antibakterijskim svojstvima, pa ga neki koriste i u tretmanu kože sklone aknama.

Kako se koristi maska za lice Hejli Biber?

Kada se ova dva sastojka pomešaju, dobijamo masku koja navodno istovremeno zateže, hidrira i hrani kožu. Neke tiktokerke koje su probale Hejlin recept tvrde da redovnom upotrebom ove maske koža postaje sjajnija, pore manje uočljive, a ten ujednačeniji.

Najjednostavniji recept je da se pomeša jedno jaje (najčešće se koristi samo belance, ali može i celo) s jednom kašikom meda. Smese se nanese na čisto lice, ostavi da deluje 10-15 minuta, a zatim se ispere mlakom vodom.

