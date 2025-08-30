Slušaj vest

Kraj avgusta idealno je vreme za pripremu ajvara, tada pada cena paprici i vrućine nisu tolike te je lakše da se paprike peku. Ma koliko se u Srbiji ajvar jeo maltene na kile tokom cele jeseni i zime, sve domaćice i domaćini znaju koliko je teško da se on pripremi. Pečenje paprika pored vrele vatre nije najgore od svega. Njihovo ljuštenje je ono što što zadaje glavobolju.

Najlakši način za čišćenje pečene paprike je da je stavite u plastičnu kesu ili staklenu posudu sa poklopcem i pustite da se pari i ohladi oko 10-15 minuta, nakon čega će kožica omekšati i lako se skinuti. Alternativno, možete koristiti čvrstu papirnatu vrećicu, a da biste olakšali guljenje, odaberite paprike sa debljim mesom.

Tegla domaćeg ajvara od pečene paprike Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia

Metoda sa plastičnom kesom:

Vruće paprike prebacite u plastičnu kesu. Zavežite kesu i ostavite paprike da se ohlade i pare 10 do 15 minuta. Izvadite papriku iz kese i lako skinite omekšalu kožicu.

Metoda sa staklenom posudom:

Vruće paprike stavite u staklenu posudu. Pokrijte posudu prozirnom folijom da se stvori efekat parenja. Ostavite ih pokrivene 15 minuta, a zatim ih laganim pokretima ogulite.

Alternativna metoda sa papirnatom vrećom:

Koristite čvrstu papirnatu vrećicu: (npr. od pekarskih proizvoda). Stavite vruće paprike u vrećicu, dobro je zatvorite i ostavite da se ohlade. Lagano uklonite kožu trljanjem

Birajte deblje paprike sa više mesa, jer se one lakše ljušte nakon pečenja.