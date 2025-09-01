Slušaj vest

Jednostavan recept za pripremu paprika u senfu. Ako pripremate zimnicu, nikako nemojte zaobići ovu sjajnu salatu koja se lako može kombinovati uz brojna jela. Izrazito je popularna i u slavskom periodu.

Sastojci

4 kg crvene paprike (može i zelena)

3 dl sirćeta

1 l vode

3 kašike šećera

3 kašike soli

1 kesica bibera u zrnu

3-4 lovorova lista

1 kesica konzervansa

600 g senfa

5 dl maslinovog ulja

crvene paprike su idealne za pripremu Foto: Shutterstock

Priprema:

Paprike očistiti od drški i semena i iseći na tanke rezance ili kockice. Pripremiti rastvor, u kome će se kuvati paprika, tako što u duboku šerpu ili lonac stavite sve namirnice osim senfa i ulja. Pustite da proključa i dodajte papriku i kuvajte je oko 10 minuta, da malo uvene.

Ocediti obarenu papriku i ostaviti je da se ohladi. Posebno umutiti mikserom senf i ulje, kao kada mutite majonez. Možete ulje da dodajete postepeno i mutite ili sve zajedno sa 1 kesicom konzervansa.

Sada dodati papriku i dobro sve promešati. Probati pa dosoliti ako je potrebno. Napuniti sterilisane tegle paprikama, skoro do vrha, do grla tegle. Tegle složiti u rernu na rešetku ili pleh.

Uključiti rernu na 100 C i ostaviti tegle da se dobro zagreju. Vrele tegle zatvarati metalnim poklopcima i okretati ih naopačke.

Pokriti i ostaviti da se ohlade. Sada ih okrenite i odložite u ostavu. Koristite je kao salatu ili namaz.

Konzervans može da se stavi u vodu u kojoj barite papriku ili u senf. Konzervans možete da izostavite, jer se pune tegle zagrevaju na 100 C. Ovako spremljene se održe bez problema. Kada otvorite teglu čuvajte je u frižideru.