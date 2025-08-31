Slušaj vest

Jedna 27-godišnjakinja podelila je svoje iskustvo na Redditu nakon što je njen 29-godišnji dečko potpuno neprijatno prokomentarisao njeno kuvanje.

ilustracija Foto: Shutterstock

Kako je opisala, pripremila je jednostavan, ali topao obrok: testeninu sa domaćim sosom, salatu i beli hleb. Međutim, tokom večere njen dečko je izgovorio rečenicu koja ju je ostavila u šoku:

"Ovo je dobro, ali nikada nećeš biti materijal za ženu dok ne naučiš da kuvaš kao moja mama.“

Zatečena, upitala ga je šta time misli, a on je samo dodatno insistirao: „Pa, ona kuva sve od nule, tri jela, domaći desert... to je prosto drugačije.“

Mlada žena mu je odgovorila da je takvo poređenje nepristojno i da, ako mu se toliko jede mamina hrana, može da ide kod nje. Umesto izvinjenja, usledila je nova rasprava i dečko je optužio nju da je „preterala“ i da je on samo bio „iskren u vezi standarda“.

Objava je izazvala lavinu komentara na Redditu, gde su korisnici masovno stali na stranu autorke.

"Ovo je klasičan primer maminog sina sa nerealnim standardima koje niko nikada ne može da ispuni“, napisao je jedan korisnik.

Svađa/ilustracija Foto: Shutterstock

Drugi je otišao korak dalje, tvrdeći da je dečko pokazao da nema ozbiljne namere: "Pokazao ti je šta misli o tebi – da si samo privremena. Za njega nisi materijal za suprugu. Ja bih spakovala stvari i ostavila ga da pronađe ženu poput svoje mame. To ti daje šansu da nađeš partnera koji će te voleti zbog tebe.“

Iako je mlada žena izrazila da se oseća „nepoštovano“, dilema je ostala – da li je preterala ili je zapravo ispravno reagovala? Komentari jasno poručuju jedno: ljubav ne podrazumeva poređenja i ponižavanje, već poštovanje i podršku.