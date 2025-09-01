Slušaj vest

Sve veći broj mladenaca danas organizuje svadbe na kojima naglašavaju da mala deca nisu dobrodošla - želeći da njihov najvažniji dan bude mirna proslava, prilagođena odraslima. I dok ovakav trend postaje sve uobičajeniji, mnogi roditelji ga teško prihvataju, što često izaziva rasprave i nesporazume.

Nedavno je jedna Srpkinja na Iks-u glasno komentarisala baš takve roditelje, koji uprkos jasnim instrukcijama da su događaji namenjeni samo odraslima ipak dovode decu na slavlja.

"Kakav je to tip ljudi koji povedu decu na svadbu iako na pozivnicama eksplicitno piše da se deca na dovode", upitala je ona.

Njena objava izazvala je pravi mali rat u komentarima – dok su je neki korisnici kritikovali, drugi su je otvoreno podržali, ističući da ovakvo ponašanje često predstavlja nepoštovanje domaćina.

"Moje dete je nepoželjno, ali mojih 300 evra jeste?"

"Okej mi je što postoje mesta samo za odrasle, i restorani i bazeni, svako od nas odlučuje da li mu to odgovara. Ali ne ide da zoveš ljude na svadbu i da im usput poručiš da njihova deca nisu dobrodošla, a da očekuješ da se pojave. Moje dete ima nepune 3 godine. Bili smo skoro na svadbi, bio je sa nama, sedeo u krilu, igrao se posle malo i nikome nije smetao. Ne kapiram zašto se deca vide kao problem na takvim događajima i zašto se posebno naglašava da nisu dobrodošla. I sad kao treba da normalizujemo to da na pozivnicama piše kako deca nisu poželjna. Mi koji imamo decu, nama su ona deo života, deo porodice, deo naših odnosa. Ako tu nije mesto i za njih, teško da je iskreno i za nas", napisala je jedna korisnica pa dodala:

"Predložila bih 'savremenim' mladencima da na svadbu pozivaju samo one bez dece. Imaš dete? Žao mi je, ne možeš da dođeš. To mi deluje mnogo iskrenije i normalnije. Mi vama ne remetimo koncept, vi ne dirate našu porodicu i sve okej... Podržavam da svako ima svadbu iz snova, onakvu kakvu želi. Ali isto tako, tamo gde su moja deca smetnja, nema potrebe da ja budem među zvanicama. Proslaviće se i bez mene. Čak i da nisam planirala da vodim dete, a vidim na pozivnici da piše kako deca nisu poželjna, ja ne bih otišla. Moje dete nepoželjno, ali mojih 200-300 evra poželjno? Može, ali juče".

"Ko uopšte ide na takve svadbe?"

Sa njom su se složili i drugi, pa dodali:

"Pritom posebno ljigavi oni koji se prave da to rade za dobro te dece", "Naravno da se ne bi pojavili. Hoćeš moje prisustvo ali ne i moje dece = ne želiš onda ni mene", "Ko uopšte ide na svadbu gde na pozivnici piše da se deca ne dovode?".

"Da mi takvi dođu na svadbu, bili bi vraćeni kući"

Pored njih, bilo je i onih koji su podržali mladence koji ne žele malu decu na svojoj svadbi, ističući da je to njihova želja ali i da deca zaista nemaju šta da traže a takvim događajima

"Ali što su se mamike i tatike uvredile, verujem da su oni ti koji dovedu decu, pa ih puste da prave haos", "Čitam i ne verujem koliko su ljudi bezobrazni. Svadba se pravi onako kako su mladenci zamislili, gosti su tu da ispoštuju njihove želje, a to što vam je lakše da uvalite decu da prave haos po sali i da ih neko drugi juri dok se vi opijate to je čist bezobrazluk", "Pa da imate imalo mozga, ljudi ne bi morali da pišu na pozivnicama da deca nisu dobrodošla. Niti je detetu lepo na svadbi, niti roditelji mogu da se opuste, da mi takvi dođu, bili bi vraćeni kući", pisali su oni.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video: Pozoivnica za venčanje mladenaca iz Rume