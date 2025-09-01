Slušaj vest

Margret Čola, koja ima oko 85 godina (nije sigurna jer nema izvod iz matične knjige rođenih), svetu je poznata kao „Legendarna Glam-baka“. Ona na Instagramu ima gomilu pratilaca koji je obožavaju zbog njenih upečatljivih i razigranih modnih fotografija.

„Osećam se drugačije, osećam se novo i živo u ovoj odeći, na način na koji se nikada ranije nisam osećala. Osećam se kao da mogu da osvojim svet“, rekla je gospođa Čola za BBC.

Kako je nastao serijal Baka

Serijal „Baka“ koji izlazi svake druge nedelje kreirala je 2023. godine njena unuka, Dajana Kaumba, stilistkinja iz Njujorka. Ideja joj je pala na pamet dok je bila u Zambiji povodom druge godišnjice smrti svog oca – čoveka za koga kaže da ju je inspirisao da zavoli modu, jer je uvek bio lepo odeven.

Tokom te posete, Dajana nije uspela da obuče sve svoje pažljivo pripremljene kombinacije, pa je pitala baku da li želi da ih proba.

„Nisam radila ništa u to vreme, pa sam samo rekla: ’U redu. Ako je to ono što želiš, hajde da probamo, zašto da ne’. Nedostajaću ti kada umrem, a barem ćeš me ovako pamtiti“, kaže gospođa Čola.

Fotografije koje su osvojile svet

Dajana je obukla bakinu bluzu i „čitenge“ – komad šarenog platna koji se obavija oko struka. A bakina prva kombinacija bilo je srebrno odelo sa pantalonama.

Najčešće je gospođa Čola fotografisana u svojim glamuroznim autfitima napolju – sedi na elegantnoj drvenoj stolici ili se izležava na kožnoj sofi. U pozadini se vide zgrade od neomalterisanih cigala sa krovovima od talasastog lima, preorana polja, stabla manga i usevi kukuruza.

„Bila sam tako nervozna kada sam objavila prvu fotografiju. Ostavila sam telefon na 10 minuta, a za to vreme stiglo je 1.000 lajkova“, kaže Dajana Kaumba.

„Bila sam šokirana. Komentari su se nizali i ljudi su tražili još.“

U aprilu 2024. serijal „Baka“ je zaista postao popularan – nakon što je Dajana Kaumba objavila seriju fotografija svoje bake u crvenoj Adidas haljini, sa nekoliko krupnih zlatnih ogrlica i blistavom krunom ukrašenom dragim kamenjem.

„Iznenadilo me je kada sam čula da me toliko ljudi širom sveta voli. Nisam znala da mogu da ostavim takav utisak u ovim godinama“, kaže gospođa Čola koja ne zna svoje tačne godine jer nema krštenicu.

Omiljeni autfiti i modni eksperimenti

Gospođa Čola pozira u odeći koja je mešavina živih boja, tekstura i stilova.

Od zelenog američkog fudbalskog dresa, u kombinaciji sa slojevitom crvenom haljinom sa volanima koja je stilizovana kao suknja – u bojama zambijske zastave u znak obeležavanja 60 godina nezavisnosti.

Tu je i kombinacija plavo-crno-zelene bluze sa šljokicama, zlatne ogrlice i narukvice u obliku zmije. A bakina lična omiljena kombinacija su farmerke, majica sa njenim likom na prednjoj strani i plava perika.

„Nikada ranije nisam nosila farmerke ili periku pa sam bila srećna i plesala sam“, rekla je.

Njena unuka, koja je stilistkinja od 2012. godine, kaže da baka ima hrabrost, gracioznost i da briljira u svakom autfitu.

Maksimalistički šik i upečatljivi dodaci

Svi stilovi odražavaju njen maksimalističko-šik estetski izraz koji slavi radost obilja, eklektične kombinacije, veliko i hrabro, i sudar dezena i boja.

U centru pažnje uvek su upečatljivi modni dodaci – odvažne, velike naočare za sunce, ogromni šeširi, ogrlice, narukvice, privesci, prstenje, rukavice, torbe, plave perike, krune.

Taj uticaj potiče direktno od njene bake, koja je uvek volela bisere i narukvice.

U jednoj naročito razigranoj sceni nazvanoj GOAT – skraćeno od „greatest of all time“ (najveća svih vremena) – unuka pozira sa kozom okićenom bakinim omiljenim biserima.

Na nekim fotografijama baka drži voljeni radio koji nosi sa sobom tokom celog dana i čak ga stavlja pored sebe u krevet.

Ili u rukama ima „ibende“ – dugu drvenu palicu kojom je godinama tukla proso, kasavu ili kukuruz.

Puši lulu ili drži metalnu šolju punu čaja, a preko naslona stolice visi „mbaula“ ili peć na ugalj koju Zambijci često koriste za kuvanje – naročito sada kada zemlju pogađaju ozbiljne restrikcije struje.

Unuka se nada da će serijal „Baka“ pokazati da stariji ljudi i dalje imaju mnogo da ponude i da je stvaranje uspomena važan način da se ostave tragovi za sledeću generaciju.

„Nemojte ih otpisivati, volite ih jednako do kraja, jer ne zaboravite da ćemo jednog dana i mi biti kao oni.“

Životne borbe i nova snaga kroz slavu

Foto-seanse su zbližile unuku i baku – a kroz svoju posebnu vezu gospođa Kaumba je mnogo više saznala o često teškom životu svoje bake. Ona je odrasla sa svojim dedom i bakom, išla je u školu do svoje 12. ili 13. godine, a zatim je, zbog ekonomskih razloga, bila prinuđena da se uda za muškarca u tridesetim.

Imala je troje dece, počela da pije mnogo i na kraju pobegla iz braka. Ta trauma je i dalje proganja, ali njena neočekivana svetska slava dala joj je novu snagu za život.

„Sada mogu da se probudim sa osećajem svrhe, znajući da ljudi širom sveta vole da me gledaju“, kaže Margaret Čola.

