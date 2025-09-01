Slušaj vest

Septembarće za Ribe biti mesec neverovatnih preokreta i neočekivanih situacija. Od druge nedelje ovog meseca svaki dan donosi nove izazove i prilike, ali i potencijalne oluje koje mogu da poljuljaju vaš svet.

Ljubav, posao, finansije - ništa više neće biti po starom. Ribe koje su mislile da su stabilne uskoro će shvatiti da su u epicentru haosa.

Na emotivnom planu, stara poznanstva iznenada se vraćaju, a novi ljudi ulaze u vaš život poput uragana. Srce će vam brže kucati, a svaka odluka može promeniti pravac života.

Ribe Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Finansijski, opasnost vreba iza svakog ugla. Nepažljiva ulaganja ili brzopleti potezi mogu da izazovu pravu finansijsku eksploziju.

Pažljivo proveravajte sve dokumente i ugovore, jer male greške sada imaju ogromne posledice.

Vaša intuicija sada je moćnija nego ikad - slušajte je, jer jedino ona može biti vaš spas u haosu koji dolazi. Energija vas nosi napred, ali preterano trošenje snage na sve i svakoga može vas dovesti do emotivnog i fizičkog kolapsa.

Septembar će biti mesec u kojem Ribe doživljavaju sve, i oluje i prilike, ali samo oni koji veruju svojoj intuiciji i pametno biraju svoje bitke izaći će nepovređeni.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Pozitivne i negativne strane Bikova, Devica i Jarčeva: