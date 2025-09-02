Jeftina, a izdašna zimnica: Spremite zimsku salatu i uživaćete u hladnim danima
Zimska salata je zimnica bez koje ne treba da dočekate hladne dane i praznike, a osim što se brzo pravi idealna je i za budžet budući da su svi sastojci veoma povoljni.
Sastojci:
20 crvenih paprika
1 kg šargarepe
2 glavice belog luka
120 g šećera
5-6 kašika soli
1,5 šolja sirćeta
Priprema:
Papriku oprati, ispeći, oljuštiti, očistiti od semenki i iseći na kockice. Cveklu staviti da se skuva, pa je oljuštiti i iseći na kockice. Šargarepu očistiti, skuvati i iseći takođe na kockice. Beli luk očistiti i iseći što sitnije možete. U odgovarajućoj posudi pomešati iseckanu papriku, cveklu, šargarepu i beli luk. U dobro izmešane sastojke dodati so, šećer i sirće koje ste prethodno prokuvali. Probati ukus, ako je potrebno, dodati još soli po ukusu.
Ovu salatu dobro izmešati da se sastojci sjedine i ostaviti da odstoji 24 sata.
Nakon toga salatu izmešati i sipati u čiste tegle.
(Kurir.rs/Inforemer)
