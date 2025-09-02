Slušaj vest

Zimska salata je zimnica bez koje ne treba da dočekate hladne dane i praznike, a osim što se brzo pravi idealna je i za budžet budući da su svi sastojci veoma povoljni.

Sastojci:
20 crvenih paprika
1 kg šargarepe
2 glavice belog luka
120 g šećera
5-6 kašika soli
1,5 šolja sirćeta

23546361-773B-4105-B911-410E0CCC57BD-1152x1536 (1).jpeg
Zimska salata Foto: Kurir/D. Š.



Priprema:
Papriku oprati, ispeći, oljuštiti, očistiti od semenki i iseći na kockice. Cveklu staviti da se skuva, pa je oljuštiti i iseći na kockice. Šargarepu očistiti, skuvati i iseći takođe na kockice. Beli luk očistiti i iseći što sitnije možete. U odgovarajućoj posudi pomešati iseckanu papriku, cveklu, šargarepu i beli luk. U dobro izmešane sastojke dodati so, šećer i sirće koje ste prethodno prokuvali. Probati ukus, ako je potrebno, dodati još soli po ukusu.

Ovu salatu dobro izmešati da se sastojci sjedine i ostaviti da odstoji 24 sata.

Nakon toga salatu izmešati i sipati u čiste tegle.

(Kurir.rs/Inforemer)

Ne propustiteŽenaZIMSKA SALATA JE UKUSNA, A ZDRAVA! Ima sve neophodne vitamine, a sočnija je od BRZE HRANE! (RECEPT)
stockphototraditionalwintersaladwithbeetsandherringfoodforchristmas1538029151.jpg
ŽenaJednostavan recept za paprike u senfu: Bez njih domaćice ne mogu ni da zamisle zimnicu
paprika u senfu
ŽenaKako najlakše očistiti pečenu papriku: Domaćice se kunu u ovaj trik
paprika se tradicionalno peče sa šporetu
ŽenaRecept za belolučene paprike: Na ovaj način su ih naše bake spremale
beelolucena-profimedia0120849277.jpg

 VIDEO: Kako da vam zimnica traje i do 3 godine: 

KAKO DA VAM ZIMNICA TRAJE I DO TRI GODINE: Sremice otkrivaju glavni sastojak (KURIR TV) Izvor: Kurir televizija