Zimska salata je zimnica bez koje ne treba da dočekate hladne dane i praznike, a osim što se brzo pravi idealna je i za budžet budući da su svi sastojci veoma povoljni.

Sastojci:

20 crvenih paprika

1 kg šargarepe

2 glavice belog luka

120 g šećera

5-6 kašika soli

1,5 šolja sirćeta

Zimska salata Foto: Kurir/D. Š.





Priprema:

Papriku oprati, ispeći, oljuštiti, očistiti od semenki i iseći na kockice. Cveklu staviti da se skuva, pa je oljuštiti i iseći na kockice. Šargarepu očistiti, skuvati i iseći takođe na kockice. Beli luk očistiti i iseći što sitnije možete. U odgovarajućoj posudi pomešati iseckanu papriku, cveklu, šargarepu i beli luk. U dobro izmešane sastojke dodati so, šećer i sirće koje ste prethodno prokuvali. Probati ukus, ako je potrebno, dodati još soli po ukusu.

Ovu salatu dobro izmešati da se sastojci sjedine i ostaviti da odstoji 24 sata.

Nakon toga salatu izmešati i sipati u čiste tegle.

(Kurir.rs/Inforemer)

VIDEO: Kako da vam zimnica traje i do 3 godine: