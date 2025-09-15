Beli ajvar zaludeo domaćice širom Srbije: Poseban sastojak daje šmek, a ukus je nestvaran
Beli ajvar je dobio po grčkom nazivu za patlidžanmelitzano. Namaz se pravi od popularnih paprika "šilja" i plavog patlidžana. Sastojak koji ipak namazu daje posebnu draž jeste senf
Sastojci:
4 kg zelene mesnate paprike
5 kg patlidžana
1 l ulja
1,5 dl sirćeta
150 g senfa
200 g šećera
100 g soli
Priprema:
Patlidžan i paprku dobro operite, osušite, pa ispecite na roštilju ili u rerni. Ispečene paprike i patlidžane ostavite u poklopljenoj posudi da se ohlade, pa ih očistite. Paprike oljuštite i očistite, pa stavite u cediljku da se dobro iscede. Patlidžan oljuštite. Isceđene paprike i patlidžan sameljite na mašini za meso.
U veliku šerpu sipajte ulje, zagrejte, pa dodajte samlevenu masu. Pržite na umerenoj vatri uz stalno mešanje. Pri kraju prženja, posle otprilike sat vremena, dodajte šećer, sirće, senf i soli po ukusu. Kada primetite da na dnu šerpe ostaje trag od varjače, malidžano je gotov.
Vruću masu sipajte u vruće sterilisane tegle, zatvorite metalnim poklopcima. Ostavite pokriveno ćebetom da se ohladi, pa odložite na tamno i hladno mesto.
(Kurir.rs/Infromer)
VIDEO: Kako da vam zimnica dugo traje: