Beli ajvar je dobio po grčkom nazivu za patlidžanmelitzano. Namaz se pravi od popularnih paprika "šilja" i plavog patlidžana. Sastojak koji ipak namazu daje posebnu draž jeste senf

Sastojci:

4 kg zelene mesnate paprike

5 kg patlidžana

1 l ulja

1,5 dl sirćeta

150 g senfa

200 g šećera

100 g soli

Priprema:

Patlidžan i paprku dobro operite, osušite, pa ispecite na roštilju ili u rerni. Ispečene paprike i patlidžane ostavite u poklopljenoj posudi da se ohlade, pa ih očistite. Paprike oljuštite i očistite, pa stavite u cediljku da se dobro iscede. Patlidžan oljuštite. Isceđene paprike i patlidžan sameljite na mašini za meso.

U veliku šerpu sipajte ulje, zagrejte, pa dodajte samlevenu masu. Pržite na umerenoj vatri uz stalno mešanje. Pri kraju prženja, posle otprilike sat vremena, dodajte šećer, sirće, senf i soli po ukusu. Kada primetite da na dnu šerpe ostaje trag od varjače, malidžano je gotov.

Vruću masu sipajte u vruće sterilisane tegle, zatvorite metalnim poklopcima. Ostavite pokriveno ćebetom da se ohladi, pa odložite na tamno i hladno mesto.

