Kada pravite ajvar, mnogo vremena će vam uštedeti ovi trikovi. Tako rade bake koje ajvar godinama spremaju. Veoma brzo ćete oljuštiti ispečene paprike i ovo je mnogo puta provereno i dokazano je da radi posao, a pripremanje zimnice biće još veće uživanje.

Evo kako da što brže oljuštite paprike za ajvar!

Stavite ih u kesu

Pečene paprike stavite u plastičnu kesu i zavežite je. Pustite da tako odstoje desetak minuta. Kad otvorite kesu, kožica paprika će se sama ljuštiti tako da će biti dovoljno da ih samo provučete kroz prste. Zimnica će brže tako biti gotova.

Zamrznite ih

Pečene paprike prvo prohladite pa stavite u zamrzivač. Kad ih izvadite, stavite ih u plastičnu kesu, pa pod mlaz tople vode nekoliko sekundi. Odmah ih ljuštite.

Pečene paprike

Pokrijte ih

Čime ćete ih pokriti, to zavisi od vas. Možete paprike ubaciti u duboku činiju i prekriti plastičnom folijom ili staviti u lonac i staviti na njega poklopac.

Isti je rezultat i ako ih zatvorite u papirnu kesu ili plastičnu kutiju. Možete ih jednostavno pokriti i krpom. Paprike će ispustiti višak tečnosti i pare, a to omekšava kožicu i omogućava da je oljuštite bez muke. Dovoljno je da tako stoje 15 minuta, odnosno 30 minuta ako je velika količina.

