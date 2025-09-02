Slušaj vest

Vlasnica sving kluba Džes (30) i organizator događaja Džej (46) iz Sidneja otvoreno su progovorili o tome kako je to što su svingeri unapredilo i osnažilo njihovu vezu. Oni su pre godinu dana gostovali u popularnoj radijskoj emisiji "Kyle and Jackie O Show", otkrivši tajne svog nesvakidašnjeg odnosa i svingerskog načina života.

Džes i Džej su se upoznali pre dve godine na sada već tradicionalan način u zapadnoj kulturi - na popularnoj aplikaciji za upoznavanje Tinder. Ubrzo su počeli da se zabavljaju, iako je ova brineta tada i dalje bila u vezi sa svojim bivšim verenikom Lorensom, koji je i dan danas njen poslovni partner u klubu koji poseduje.

No, kako je odnos između ovog para napredovao, tako su oni odlučili da se fokusiraju jedno na drugo i da prekinu da viđaju druge partnere odvojeno. Džes, koja je biseksualna i praktikovala je nemonogamne veze, predložila je da se isprobaju kao svingeri kako bi nadoknadili nedostatak seksualne raznolikosti.

"Prilično sam otvoren za nova iskustva, pa kada je iznela taj predlog, mislio sam da vredi pokušati", rekao je Džej, kome je prvo svingersko iskustvo ujedno bilo prvo iskustvo sa grupnim seksom.

"Imali smo četvorku sa mojom najboljom prijateljicom i njenim partnerom", otkrila je Džes.

Džej insistira na otvorenoj komunikaciji u svojim vezama, pa ističe da mu svingerski način života odgovara jer par uvek proverava jedno drugo, postoje granice i bliski su čak i kada imaju intimne odnose sa drugim ljudima.

"Uvek se gledamo u trenutku odnosa, i kada to ne radimo međusobno", ističe Džes, dodajući da kada stvari postanu neprijatne, mogu brzo da se zaustave.

"Definitivno ima trenutaka u kojima vam nije bajno. Sećam se da sam jednom prilikom našao u pozi u kojoj sam se osećao veoma neprijatno. To je poza koju Džes i ja najradije praktikujemo, a ja jednostavno nisam mogao da dođem k sebi", istakao je Džej.

Tu je na scenu stupila intucija njegove izabranice i to koliko intimno poznaje svog partnera: "Pogledala sam ga i izgledao je kao uplašen jelen u koga su upereni farovi automobila. Osetila sam kako se izraz njegovog lica menja i shvatila sam da je zbunjen. Pa sam ga povukla, tako da on i ja budemo par".

Ovaj 46-godišnjak ističe da nije ljubomoran kada je Džes sa drugim ljudima jer "samo želi da ona bude srećna". Ipak, par ima vrlo čvrste granice i uglavnom u svingovanju uživaju samo sa ženama.

"Zadovoljna sam Džejem kao muškarcem u svom životu. Više me privlače žene za svingovanje", rekla je Džes, na pitanje da li je ikada razmišljala o trojci sa muškarcem. S druge strane, tvrdi da nikada ne bi mogla da u potpunosti odustane od seksualnih iskustava sa drugim partnerima, iako joj ne smeta da ima pauze od svingerskih odnosa.

"To je za mene tako korisna promena. To je takođe vrlo prilagodljiv način života koji omogućava da odvojimo malo slobodnog vremena da izgradimo porodicu i fokusiramo se samo na našu vezu, sve dok ne osetimo potrebu da se vratimo svingovanju. Ovo je način života koji mi je pomogao da poboljšam moje odnose sa partnerom i da budem iskrena prema sebi", zaključila je mlada Australijanka za "Daily Mail".

