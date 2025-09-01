Slušaj vest

Svi se raduju domaćinskom džemu, onom koji podseća na bakin i bez kojeg ne mogu da se zamisle palačinke. Ako prvi put pravite onda vam otkrivamo trikove iskusnih domaćica, koji će pomoći da džem bukavalno svaki put ispadne savršeno i da zadrži boju.

Trik za savršen džem

Neke stvari su ključne za pripremu džema, a najvažnije je da znate kako se koje voće priprema. Npr. jagode se ne peru, već se čiste mokrom krpom. Takođe, bitna je stvar koliko šećera koristite. Tajna je u tome da se koristi ista količina šećera i voća.

Džem od jagoda Foto: Profimedia

Možda vam ne deluje bitno, ali jedna od najvažnijih stvari kada pravite džem jeste jačina temperature.

Na početku možete da stavite visoku dok ne proključa, ali onda smanjite i kuvajte na niskoj. Sve vreme sklanjajte penu. Što se duže džem kuva to će postajati sve tamniji, a optimalno vreme kuvanja je 30-45 minuta.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Kako jedna gospođa sa Stare Planine pravi džemove