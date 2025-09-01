Trik za pravilno kuvanje džema: Zlatni saveti za sve početnike - 2 stvari su ključne
Svi se raduju domaćinskom džemu, onom koji podseća na bakin i bez kojeg ne mogu da se zamisle palačinke. Ako prvi put pravite onda vam otkrivamo trikove iskusnih domaćica, koji će pomoći da džem bukavalno svaki put ispadne savršeno i da zadrži boju.
Trik za savršen džem
Neke stvari su ključne za pripremu džema, a najvažnije je da znate kako se koje voće priprema. Npr. jagode se ne peru, već se čiste mokrom krpom. Takođe, bitna je stvar koliko šećera koristite. Tajna je u tome da se koristi ista količina šećera i voća.
Možda vam ne deluje bitno, ali jedna od najvažnijih stvari kada pravite džem jeste jačina temperature.
Na početku možete da stavite visoku dok ne proključa, ali onda smanjite i kuvajte na niskoj. Sve vreme sklanjajte penu. Što se duže džem kuva to će postajati sve tamniji, a optimalno vreme kuvanja je 30-45 minuta.
(Kurir.rs/Informer)
VIDEO: Kako jedna gospođa sa Stare Planine pravi džemove