Ljudi ponekad primete naizgled sitne ili neobične promene na svom telu koje ignorišu ili smatraju beznačajnim. Međutim, upravo ti znakovi mogu biti prvi pokazatelji ozbiljnih bolesti.

Mnoge zastrašujuće dijagnoze otkrivene su tek nakon što je neko primetio neobične simptome ili reakcije tela. Nakon što je kompliment na račun njenog kupaćeg kostima upozorio Lainu Nilson na zabrinjavajući simptom na njenom telu, obratila se lekaru koji ju je uverio da je „99 posto siguran“ da nema razloga za brigu. Ipak, upornost 29-godišnjakinje da uradi dodatne testove dovela je do otkrića da ima smrtonosni rak dojke.

Laina Nielson Foto: TikTok

Nilson, onkološka medicinska sestra, uživala je u sunčanom danu na plaži sa svojim dečkom Luisom kada su svratili u poslastičarnicu. Dok se devojka iza pulta divila njenom kupaćem kostimu, Nielson je pogledala dole da se zahvali i tada primetila malu udubinu na levoj dojci, piše The Sun.

"Kada sam došla kući, počela sam sama da opipavam dojku i napipala tumor od oko dva i po centimetra. Počela sam da paničim“, rekla je 29-godišnjakinja iz američke savezne države Severne Karoline.

Kako se tek nedavno preselila u grad, još uvek nije imala svog lekara, pa je hitno zakazala pregled kod ginekologa. Kao medicinska sestra onkologije, instinkt joj je govorio da nešto nije u redu, ali lekar se nije složio.

"Opipao je dojku i rekao da je u pitanju samo fibroid. Ipak, pristao je da me pošalje na ultrazvuk. Gledala sam ekran tokom snimanja i pomislila: ‘To je rak’. Radiolog je izašao i rekao: ‘Imaš 29 godina. Ovo je samo fibroid’. Pitala sam ga koliko je siguran. Rekao je da je 99,5 posto siguran da nemam rak i savetovao mi da dođem ponovo za šest meseci“, ispričala je Nilson. Ali, odlučila je da ne čeka.

"Rekla sam – ne, hoću biopsiju“, navela je. Ta odluka joj je spasila život. „Dvadeset četiri sata kasnije, stigli su rezultati dok sam šetala psa. Rekli su mi da imam ‘malo raka’. Bila sam potpuno u šoku. Nisam znala šta da radim, pa sam počela da čistim kuću, samo da zaokupim ruke“, ispričala je.

Ubrzo je usledio niz pregleda, po tri ili četiri svake nedelje, a zatim dvostruka mastektomija sa rekonstrukcijom u avgustu, samo nekoliko nedelja nakon dijagnoze.

Rak se proširio i na limfne čvorove, pa je podvrgnuta limfadenektomiji i, čudesno, tokom oporavka uspela je da sačuva jajne ćelije.

"Nisam znala da li želim decu, ali sam se uvek pitala da li da zamrznem jajne ćelije za svaki slučaj. Odjednom nisam imala vremena da razmišljam. To je bila svetla tačka u zaista mračnom trenutku“, rekla je.

Započela je pet meseci hemioterapije, nakon čega su sledila tri nedelje intenzivnog zračenja – duplirana doza kako bi se period lečenja skratio. Kada je zračenje završilo, napokon je dopustila sebi da odahne. „Pomislite: ‘U redu, gotovo je. Sada sam sigurna’. Završetak lečenja bio je emotivan. Moja mama, sestra, brat i njegova divna supruga bili su tu da proslave sa mnom. Ali istina je da tu priča ne završava“, rekla je.

Zbog hormonski pozitivnog raka dojke, sada uzima lekove koji održavaju njeno telo u menopauzi – što je težak teret sa samo 29 godina.

Nuspojave lečenja takođe su bile snažne

"Ima dana kada se jednostavno slomim. Objavljujem u realnom vremenu na TikToku jer želim da ljudima pokažem pravu sliku, a ne samo ulepšane trenutke. Imam PTSP zbog dijagnoze. Okidači mogu biti mirisi, doba dana kada sam saznala dijagnozu, pa čak i TV emisije koje sam tada gledala. Sve se vraća u talasima. Moj terapeut je sjajan, a podrška porodice i prijatelja mi znači sve. Bez njih ne znam kako bih ovo prošla“, ispričala je Nielson.

Njen put nije bio bez komplikacija. Dva meseca nakon mastektomije, desni rez se otvorio i implantat je morao biti uklonjen.

"Plakala sam. Nisam htela da izgledam bolesno. Na kraju sam prestala da brinem. Nisam čak ni koristila protezu koju mi je hirurg dao. Neki ljudi su zurili, neki su čak postavljali pitanja, ali meni je bilo u redu. Prihvatila sam to“, zaključila je.

(Kurir.rs/Večernji)