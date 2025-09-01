Slušaj vest

Nakon što su zajedno proveli 10 godina, Džoslin Galvez i Nik Džan odlučili su da je vreme da osnuju porodicu. U januaru, vereni par iz Kalifornije zajedno je otišao na prvi pregled kod ginekologa. Tokom rutinske kontrole, saznali su da ne čekaju jednu, već tri bebe.

Retka trudnoća sa visokim rizikom

Mesec dana kasnije potvrđeno je da Džoslin nosi identične trojke, što se dešava u jednom od 100.000 do milion slučajeva. Pošto su sve tri devojčice delile istu posteljicu, trudnoća je bila visokorizična. Lekari su upozorili da bi bebe mogle da se rode prevremeno i da će verovatno provesti nekoliko nedelja na intenzivnoj nezi.

Foto: Shutterstock

Trudnoća puna opreza

Zbog velike neizvesnosti, par je prvih nekoliko meseci krio vest čak i od najbližih. Tek kada su rizici postali manji, podelili su sreću sa porodicom i prijateljima, što je dovelo do čak četiri baby shower proslave.

Dolazak trojki

Džoslin je 25. juna, u 33. nedelji trudnoće, carskim rezom rodila tri devojčice — Sjenu, Rouz i Lili. Bebe su rođene u razmaku od 45 sekundi, svaka teška oko 1,5 kilograma, i odmah su prebačene u inkubator.

Prvi susret sa bebama

Iako nije mogla odmah da ih dodirne, majci je omogućeno da ih vidi nekoliko sati nakon porođaja. "Nisu bili trenuci kao iz filmova, ali bile su zdrave i to je bilo najvažnije", ispričala je Džoslin.

Devojčice su iz bolnice izlazile jedna po jedna: Sjena posle 21 dana, Lili posle 24, a Rouz nakon 30 dana. Danas su sve kod kuće, zajedno sa roditeljima.

Izazovi i sreća roditeljstva

Roditeljima nije lako sa tri bebe odjednom, ali kažu da se već dobro snalaze. Nik otkriva da ih razlikuju po veličini i ponašanju: Sjena je najmanja, Rouz najveća, a Lili je negde između.

Džoslin i Nik ističu da su zahvalni medicinskom timu iz UCLA bolnice, kao i porodici koja im pomaže. Venčanje su odložili, ali su uvereni da sada imaju ono najvažnije — porodicu.