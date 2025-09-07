Slušaj vest

Mnogi se kod kuće razočaraju jer pomfritispadne ili previše mekan ili pretvrd, umesto da bude hrskav i zlatan. Međutim, postoji jednostavan trik sa jednim sastojkom iz frižidera koji može potpuno da promeni teksturu i učini da krompirići spolja dobiju savršenu koricu, a iznutra ostanu mekani i lagani.

Najpopularniji gazirani sok omogućava da se površinski sloj krompira pripremi za ravnomerno prženje, dok blage kiseline i šećeri u njemu doprinose stvaranju hrskave spoljašnjosti.

Pomfrit Foto: Profimedia

Postupak je brz i lak: krompir se kratko potopi u taj napitak, potom dobro ocedi i osuši, pa zatim prži u vrelom ulju.

Najbolje je što ukus krompira ostaje potpuno nepromenjen – trik ne dodaje slatkoću niti menja aromu, već samo doprinosi tome da pomfrit dobije onaj idealan balans između hrskavog spolja i mekanog iznutra.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Trik da napravite pomfrit bolji nego iz Meka: