Zvezda filma "Lepa žena" Džulija Roberts pojavila se 29. avgusta na popodnevnom fotokolu u jednostavnom, ali šik izdanju – visokostrukim farmerkama tamnog pranja, oversajz blejzerom i prugastom košuljom u žutoj, bež i braon kombinaciji. Ceo stajling upotpunila je zlatnim kaišem sa velikom kopčom.

Amanda Sajfred poželela isti autfit

Gledajući fotografije koje je na Instagramu podelila stilistkinja Elizabet Stjuart, Amanda Sajfred nije odolela. „Molim vas, želim da nosim isti autfit“, napisala je glumica ispod objave. Samo nekoliko dana kasnije, 1. septembra, želja joj se ispunila – na fotokolu za svoj film "The Testament of Ann Lee" pojavila se u identičnom Versaće izdanju.

Pogledajte u galeriji kako su glumice izgledale i pišite nam kojoj bolje stoji:

1/6 Vidi galeriju Za razliku od Robertsove, Sajfred je kombinaciju upotpunila drugačijim parom cipela, ali je osnovni stajling ostao isti Foto: Mario Cartelli / Zuma Press / Profimedia, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia

Mala modna razlika – izbor obuće

Za razliku od Robertsove, Sajfred je kombinaciju upotpunila drugačijim parom cipela, ali je osnovni stajling ostao isti. Njihova zajednička stilistkinja Elizabet Stjuart potom je na Instagramu podelila fotografije i našalila se na račun „pozajmljivanja“ autfita. „Hvala @juliaroberts na velikodušnosti i održivosti Deljenje je brižnost! ❤️“ napisala je, uz zahvalnicu umetničkom direktoru Versaćea Dariju Vitaleu.

Oduševljenje fanova na mrežama

Reakcije obožavalaca bile su prepune oduševljenja. „Ovo je najbriljantniji modni potez. Obožavam, obožavam, obožavam“, glasio je jedan komentar. „Sjajno! Dobar stajling vredi nositi iznova i iznova“, dodao je drugi.

Mnogi su primećivali da je trenutak podsećao na film "Sestrinstvo putujućih pantalona", jer su dve holivudske dive doslovno podelile jedan isti autfit – i pokazale da prava moda nema rok trajanja.

