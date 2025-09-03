Slušaj vest

Kad jesen zakuca na vrata, nema domaćinstva na Balkanu u kojem se ne priča o zimnici. Turšija, ajvar, pinđur… ali peglana paprika ima posebno mesto u srcu gurmana. To nije samo hrana, to je sećanje - na vreme kada su dvorišta mirisala na pečene paprike, a bake znale tajne male trikove koji su činili razliku.

I zato vam donosimo bakin recept za peglanu papriku, onako kako se prenosio s kolena na koleno, sa strpljenjem, ljubavlju i rukama koje su znale da "ispeglaju" svaku papriku do savršenstva.

Sastojci:

10 kg crvenih mesnatih paprika (babure ili rog)

300 g šećera

300 g soli

1 l sirćeta (9%)

300 ml ulja

10–12 češnjeva belog luka

vezica peršuna

ljute papričice (po želji)

Pečena paprika Foto: Profimedia

Priprema - korak po korak:

Pranje i čišćenje: Bake su uvek govorile da je prva tajna u dobro opranim i osušenim paprikama. Operite, očistite od semenki i ostavite da se dobro ocede.

Slaganje u bure ili kantu: Red paprika, pa prstohvat soli, šećera i belog luka. Malo peršuna, malo ljutih paprika - i tako dok ne potrošite sve.

Prelivanje: Prelijte sirćetom i uljem, pa stavite pritisak (tanjir i kamen ili teglu s vodom). Bake su uvek govorile: paprike moraju da plivaju, ali i da budu pod kontrolom.

Peglanje: Posle 5-7 dana, paprike se izvade, iscede i rukom "ispeglaju". Upravo taj gest - pritiskanje i ravnanje paprike – daje posebnu teksturu. Postupak se ponavlja još jednom.

Sazrevanje: Ostavite da odstoje tri do četiri nedelje i - spremne su. Sočne, kisele i neodoljive.

Zašto je bakin recept poseban?

Peglana paprika je uvek bila više od zimnice. Bake su znale da je posluže uz pasulj, pite, meso, a često i kao salatu koja sama zasiti. Ali najveća vrednost ovog recepta nije u sastojcima, već u ritualu - u zajedništvu i pričama koje su se prenosile dok se paprika „peglala“.

Ako želite zimnicu koja će na sto doneti miris detinjstva, pratite bakin recept za peglanu papriku. Ne traži mnogo truda, ali traži ljubav i vreme - baš onako kako su naše bake znale da sačuvaju ukuse jeseni za celu zimu.

VIDEO: Kako se najlakše seče paprika: