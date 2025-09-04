Slušaj vest

Milovan Mića Stojanović ostao je upamćen kao Titov kuvar, Srbin koji je 25 godina u kontinuitetu spremao hranu za Maršala – nikada nije bio zamenjen ili smenjen. Ušao je u legendu, a o njegovom kvalitetu ne govori samo ova referenca, već i činjenica da je bio dvostruki svetski šampion u kuvanju, ali i svojevrsni začetnik ugostiteljstva i turizma u tadašnjoj SFRJ.

Bio je Mića Stojanović i diplomatski kuvar, čovek koji je osmislio brojne domaće specijalite, kao što je Karađorđeva šnicla, i servirao ih najpoznatijim državnicima, političarima, ambasadorima i javnim ličnostima tog doba.

Stojanović, kao svaki pravi majstor, nije bio sebičan, pa je rado delio svoja kulinarska znanja i sjajne recepte, iako verujemo da je poneku tajnu sačuvao i za sebe. Svojevremeno je Politici otkrio recept za ajvar, pa hajde da vidimo kako to slavni Titov kuvar sprema ovaj tradicionalni specijalitet.

Ajvar Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia

Recept Titovog kuvara za najbolji ajvar

Sastojci:

10 kilograma paprika

3 kilograma plavog patlidžana

5 decilitra ulja

10 ljutih papričica

Priprema:

Paprike i patlidžan ispeći na plotni ili u rerni, oljuštiti, ukloniti semenke i samleti na mašini. Smesu posoliti i na vrelom ulju pržiti dok voda ne ispari, a onda dodati pola decilitra esencije.

Kada se ajvar sipa u tegle, odizgo se zalije vrelim uljem, poveže, a beli luk se po želji dodaje kasnije, pred služenje; u suprotnom ajvar od ovog sastojka može da prokisne u špajzu!

(Kurir.rs/Žena)

