Haljinu od 300.000 dinara prodala za siću: Kad je videla koliko je omašila cenu umalo se srušila! Kupac profitirao
Hana, dvadesetdvogodišnja prodavačica vintage odeće iz Viskonsina, nedavno je podelila priču o svojoj najvećoj poslovnoj grešci – prodaji dizajnerske haljine vredne hiljade dolara za samo 135 dolara (oko 13.500 dinara).
Hana prodaje vintage odeću od svoje 17. godine, ali se nedavna aukcija uživo pretvorila u ono što ona opisuje kao „najgoru grešku u svom životu“.
„Počela sam sa početnom ponudom od 30 dolara, a oko 60 gledalaca na mom prenosu uživo podiglo je cenu na skoro 135 dolara“, rekla je Hana za Newsweek. „Znala sam pre aukcije da haljina vredi više jer su ljudi na prenosu uživo bili oduševljeni njome i upozoravali me na brend.“
Retka dizajnerska haljina koju je prodala zapravo je vredela oko 3.000 dolara (nešto više od 300.000 dinara) – daleko više od tražene cene.
Reakcija javnosti
Kada je Hana podelila svoju priču na Instagramu i TikToku, reakcije su bile pomešane. Dok su neki izrazili saosećanje, drugi su kritikovali njenu profesiju i optužili preprodavce da „kradu od siromašnih“.
Hana je, međutim, istakla da su prodavnice polovne robe i centri za donacije u Sjedinjenim Državama preplavljeni odećom. „Ima dovoljno odeće za nošenje narednih sedam generacija, a da se ne napravi i jedan novi komad“, objasnila je.
Ona tvrdi da preprodavci igraju važnu ulogu u održivosti, jer podstiču ljude da biraju polovnu odeću umesto brze mode.
„Polovna moda je tu da se staroj odeći da novi život. Ne samo da dobijate jedinstveni komad, već i pomažete u smanjenju otpada. Zašto biste nosili majicu koju poseduje milion drugih ljudi?“, dodala je Hana
