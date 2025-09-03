Slušaj vest

Dvadesetjednogodišnja monahinja poznata kao sestra Eva nedavno je postala viralna na društvenim mrežama zbog svoje lepote i prošlosti kao kraljice lepote i modela. Mlada žena je snimljena kako prodaje verske predmete u baru u Gojaniji, a od tada se pojavila na nekoliko portala i veb stranica, dobijajući pohvale za svoj izgled.

Pre nego što je prihvatila verski život u kongregaciji Sluginje Presvete Marije, sestra Eva je imala karijeru u svetu mode. Njeno pravo ime je Kamila Kardozo, a prethodno je učestvovala na izboru za Mis Kontinente Tin Sol Nasente. Kamila je odustala pre finala da bi se u potpunosti posvetila verskom životu.

Pogledajte u galeriji njenu transformaciju i kako je izgleda pre nego što se okrenula veri:

Kamila Kardozo pre i nakon što je postala sestra Eva Foto: printscreen/youtube/Grupo Ressaca

Sa 18 godina pridružila se kongregaciji i sada radi na društvenim projektima u Gojasu, Federalnom okrugu i Braziliji. Ona je iz Patos de Minasa, Minas Žerais.

Misija i društveni angažman

Putem zvaničnog Instagram profila kongregacije, sestra Eva deli svoj svakodnevni život sa drugim monahinjama, predstavljajući njihov misionarski rad i društvene aktivnosti. Ona planira da iskoristi pažnju koju je stekla oko svoje manekenske karijere kako bi dalje promovisala svoj rad u zajednici. Za Evu, ova vidljivost je alat za evangelizaciju.

U komentarima, korisnici hvale ne samo njenu lepotu već i njenu posvećenost misijama. Mnogi se nadaju da pažnja interneta neće negativno uticati na njeno duhovno putovanje.

 Bonus video: Istetovirana monahinja

Istetovirana Monahinja Izvor: Tiktok/emanuela.turbo93