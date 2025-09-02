Slušaj vest

Da su godine samo broj potvrđuju mnoge žene koje su nakon pola veka života nastavile da žive punim plućima, a nekada lepše i kvalitetnije nego u mladosti.

O tome da se život ne zaustavlja dok se godine još broji, razgovarale su gošće "Pulsa Srbije" Milica Dugalić, pevačica i Teodora Borozan, voditeljka.

Dugalić je okačila pojedine slike na društvene mreže svesna da će naići na brojne kritike, pa je komentarisala čitavu temu:

- Ja sam tome pristupila kao nešto najnormalnije jer ja uživam u tome. Meni je u ovim godinama najvažnije da ja uživam, a nije me briga šta će drugi da misle. Uvek sam se ponašala kako treba. Kao devojčica, vaspitana sam u domaćinskoj kući. Potom kao student, bila sam uzorna, pa sam dosta učila kako bih bila pohvaljena. Kako bih na poslu avanzovala, isto sam davala sve od sebe, sve sam radila kako neko ne bi imao kritike. Mene nikada nije bilo briga, samo sam vodila računa o ponašanju. Rasla sam patrijarhalno, neću sigurno ja da budem ta koja će da pusti jezik.

Izvor: Kurir televizija

Borozan se nadovezala na temu, pa rekla:

- Ja ću biti neko ko će prokomentarisati kada neko ne izgleda baš najbolje, ali kao da leči komplekse time što objavljuje neumesne slike. Milica izgleda odlično, a neko ko ne izgleda mogao bi da poradi na izgledu, ali on to radi putem slika i tako leči svoje nedostatke. Mladi prevazilaze neke mere, devojke se kratko i otvoreno oblače, ali bez ikakvog ukusa.

